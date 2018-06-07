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中央社

疑酒駕超車不慎 男子撞車害死1歲兒

中央社2018/06/07 10:56
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣大湖鄉22歲陳姓男子疑似酒後開車，載送妻兒和友人返家途中，超車不慎高速衝撞路旁2輛貨車，導致1歲男童當場死亡，3名大人輕重傷，警方指出，陳男酒測值達0.5毫克。

苗栗縣消防局6日夜間10時許接獲通報，大湖鄉靜湖村中原路發生車禍，隨即派遣大湖分隊救護人車前往，抵達現場看到1歲陳姓男童顱骨嚴重骨折，多處出血，沒有生命跡象。

救護人員立即把男童送醫搶救，仍傷重不治。警方調查，肇事自小客車由陳男所駕駛，原本是要載送妻兒和高姓友人返家，行經中原路北往南路段，疑似超車不慎，高速衝撞停在路旁2輛小貨車，一度起火燃燒。

謝姓目擊者指出，遠遠看到肇事自小客車「速度很快」，想要超越前方車輛，對向車道又剛好有來車，可能來不及煞車才會直接衝進騎樓，追撞小貨車，導致車頭扭曲變形，駕駛和乘客一度受困車內，陳姓母親則是在旁痛哭失聲。

消防隊員動用破壞器材，協助陳姓駕駛和高姓乘客脫困，送醫急救，陳男頭部損傷，右膝和右手肘都有開放性骨折，高男則是前額開放性骨折，2人都在加護病房觀察中。

大湖警分局副分局長蔡其宏今天指出，陳姓駕駛無照、有酒駕前科，這一次經抽血檢測，換算酒測值達0.5毫克，不排除又是酒駕釀禍，而自小客車上沒有兒童安全座椅，詳細肇事責任和原因還要進一步釐清。（編輯：李錫璋）1070607

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