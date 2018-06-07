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推特被納入S&amp;P 500水漲船高 趁勢發行

鉅亨網2018/06/07 11:07
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道瓊指數公司宣布，推特 (TWTR-US) 將在 6 月 7 日正式取代孟山都 (MON-US) 加入 S&P 500 指數，消息公布後股價已上揚 5%，並在 6 日站上 2015 年 5 月以來新高水平，該社群平台趁勢宣布，將發行 10 億美元的可轉換公司債。

可轉換公司債券 (Convertible Bond) 使債權人是可以選擇在有利時機，按發行時規定的條件把其持有債券轉換成發行公司的等值普通股。

推特股價日線走勢圖
推特股價日線走勢圖

推特股價在 6 日小漲 0.75% 至每股 40.10 美元，該公司宣布將以私募方式發行 10 億美元的可轉換公司債，若需求超出預期，將可能追加發行 1.5 億美元的額度。

這將是自 2014 年以來，推特首次出售可轉換債券，根據出售條件，推特的股價必須漲到每股 77.64 美元，投資者才能將債券轉換成該公司普通股。

這批可轉換公司債的的票面利率預計介於 0.125% 至 0.625 之間，轉換溢價率估計落於 40% 至 45% 之間。

發行可轉換債券對現金流較不穩定的高成長公司為一種盛行的募資選擇，但風險在於，若持有者在債券到期前，選擇將其轉換成股票，則可能面臨每股純益下降的情況，對此推特表示，將針對攤薄風險進行對沖。

根據湯森路透的數據，今年以來，科技公司已發行 22 檔可轉換公司債，募資金額達 90 億美元。舉例來說，金融支付公司 Square(SQ-US) 上個月出售 5 年期可轉換公司債，成功募資籌資 8.625 億美元，轉換溢價率為 42.5%。

截至 2018 年第 1 季結束，推特已發行 19 億美元的可轉換債券，其中一批總值 9.35 億美元票面利率 0.25% 的可轉債將在 2019 年 9 月到期，另一批 9.54 億美元票面利率 1% 的可轉債將在 2021 年 9 月到期。

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