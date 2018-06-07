NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈網購假學歷　她竟騙到年薪250萬奧議員出局　公督盟盼打開議會黑箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台股逢高震盪 盤中力守11200點關卡

中央社2018/06/07 10:58
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北7日電）美股那斯達克指數再創新高，但台股接近前波高點壓力區，市場追價力道趨緩，指數開高震盪，盤中小漲，暫守11200點整數關卡，國巨再登新天價1175元，帶動被動族群續揚。

貿易戰隱憂當前，華爾街股市沒在怕，在金融類股領漲之下，道瓊工業指數收盤勁揚，那斯達克指數更連續3個交易日創新高。

不過，台股接近今年1月前波高點11270點，指數開高震盪，暫時守住11200點大關。

約10時30分，台股加權指數來到11209.10點，上漲7.27點，成交值新台幣930.92億元。各類股族群漲跌互見，電子、金融小漲，紡織、造紙、油電族群走弱。

蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電平盤，至230元，大立光下跌15元，至4610元，跌幅0.32%，鴻海上漲0.7元，至89.8元，上漲0.79%。

近期漲勢凌厲的被動元件族群今天部分個股持續表態，國巨早盤股價上漲50元，至1175元，再創新天價，但盤中震盪，小漲約2%。

華新科股價今天大漲，盤中至409元，上漲18.5元，成交值躍升台股第一。奇力新上漲4元，至177.5元，漲幅2.31%，大毅盤中登上漲停板130.5元、禾伸堂上漲5%。

特斯拉6日股價大漲，激勵台股特斯拉概念股強勢，電池管理線束供應商貿聯-KY今天開盤跳空大漲，攻上漲停250元，漲停價位有4000多張買單高掛，原相上漲8元，至120.5元，漲幅逾7%，和大上漲逾6%，至156元。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股已經來到接近前波高點11270點壓力區，市場追價意願趨緩，高檔盤整應是偏向技術性操作，但整體而言，仍看好台股往上趨勢不變，畢竟過去強勁利空如義大利政局疑慮、中美貿易戰危機都已消除。（編輯：楊玫寧）1070607

台灣頂尖大學將助泰國培育4...西班牙新總理公布內閣名單 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan