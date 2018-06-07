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中央社

衛星畫面顯示 中國疑拆除永興島飛彈系統

中央社2018/06/07 11:00
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社北京7日綜合外電報導）中國指控美國向南海區域輸送「攻擊武器」，但以色列情報公司捕捉的新衛星畫面顯示，北京可能已經拆除南海爭議島嶼永興島上的飛彈系統。

宣稱擁有近乎整個南海主權的中國，5月在南沙及西沙群島部署若干飛彈系統，華府因此怒指北京「軍事化南海」。

美軍一架B-52轟炸機4日飛經南沙群島，美方表示這是「例行訓練任務」的一環。

根據以色列情報公司ImageSat International（ISI）的新衛星畫面，中國可能已拆除或重新部署永興島上的飛彈系統。

兩名美國國防部官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），中國完全拆除飛彈系統，是非常不可能的事。美方評估，中國可能將飛彈系統藏匿於建築物內。

北京今天指控將南海軍事化的是美國，並非中國。

中國外交部發言人華春瑩於例行記者會上說：「我希望美方給大家解釋清楚，派B-52轟炸機這樣的進攻性戰略武器到南海是不是軍事化？B-52轟炸機到南海也是為了航行飛越自由嗎？」

「如果有人三天兩頭全副武裝地到你家門口耀武揚威、探頭探腦，你是不是應該提高警惕、加強戒備和防衛能力？」

「中方不會被任何所謂軍艦軍機嚇倒，只會更加堅定地採取一切必要措施捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。」

先前的衛星畫面顯示，西沙群島永興島的岸邊部署了若干飛彈發射器及雷達系統，上頭罩以迷彩偽裝網。如今這些系統及飛彈已不見蹤影。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070607

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