衛星畫面顯示 中國疑拆除永興島飛彈系統

（中央社北京7日綜合外電報導）中國指控美國向南海區域輸送「攻擊武器」，但以色列情報公司捕捉的新衛星畫面顯示，北京可能已經拆除南海爭議島嶼永興島上的飛彈系統。

宣稱擁有近乎整個南海主權的中國，5月在南沙及西沙群島部署若干飛彈系統，華府因此怒指北京「軍事化南海」。

美軍一架B-52轟炸機4日飛經南沙群島，美方表示這是「例行訓練任務」的一環。

根據以色列情報公司ImageSat International（ISI）的新衛星畫面，中國可能已拆除或重新部署永興島上的飛彈系統。