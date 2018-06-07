西班牙新總理公布內閣名單 女性占多數

西班牙承諾在今年削減赤字至占國內生產毛額（GDP）2.2%，終於將低於歐盟設定的上限3%。

桑傑士政府的經濟團隊將由女性領軍，桑傑士曾表示，新政府主要優先要務是「尊重馬德里對歐盟做出的削減赤字承諾」。

法新社報導，46歲的社會勞工黨黨魁桑傑士（Pedro Sanchez）今天向西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）介紹他的新內閣成員。

（中央社馬德里6日綜合外電報導）西班牙新任總理桑傑士今天公布內閣名單，其中女性部長多達11位，男性部長則有6位，女閣員人數為現代史上最多。

新經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）是歐盟執委會預算主任，擁有擔任歐盟高級官員12年的經驗。

另一名女性閣員孟蒂羅（Maria Jesus Montero）將出任預算部長，她曾在南部安達魯西亞擔任類似職位。

桑傑士打著維持穩定的旗幟，承諾將落實前保守派政府提出的預算計畫。

前歐洲議會議長波瑞爾（Josep Borrell）則將出任西班牙外長。

桑傑士表示，他的行政團隊「反映社會的精華」，社會由男女老少組成，且根植於歐盟。

但新政府也是少數政府，因為社會勞工黨在國會總席次350席中，只占了84席。

新政府在治理西班牙時將面臨難題，不但要仰賴極左派政黨「我們可以」（Podemos），也要仰賴巴斯克和加泰隆尼亞民族主義派國會議員，這些議員支持桑傑士提出對前政府的不信任投票。

在新行政團隊中，西班牙第一位太空人杜克（Pedro Duque）將出任科學部長，掌管科學、創新及大學事務。

此外，得獎作家伍爾達（Maxim Huerta）將出任文化部長。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070607