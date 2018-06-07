「X分鐘看完XX電影」涉侵權　谷阿莫遭起訴

網路紅人「谷阿莫」以擷取電影片段，配上旁白製成「X 分鐘看完 XX 電影」等系列短片走紅，不過去年他卻遭到片商指控侵權。谷阿莫當時回應，自己並不擔心最後的偵查結果，還秀出 YouTube 寄給他的郵件，表示他的作品確實符合著作權合理使用原則；不過台北地檢署認定，谷阿莫沒有經過授權，涉嫌違法使用電影片段來重製，今（7）日上午依照違反著作權法將他起訴。

針對「谷阿莫」擷取電影、影集的片段，再搭配上嘲諷的口白來講解內容，片商「又水整合」和影音串流平台 KKTV 認為已構成侵權，憤而對其提出告訴；而谷阿莫當時則回應，網路上有所謂著作權合理使用原則，只要是符合評論、教學、解說、研究，或者新聞報導等情況，就可在未先經著作權人授權同意之下，優先使用在網路上所找到，已公開的、任何人都能自由下載的他人著作內容。

「谷阿莫」更指出：「我只擷取了 1/10 到 1/100 的原著作內容來進行解說，我想應該不會有人看了 1/10 或 1/100 的原著作，就真的以為看完原作了吧？」



▲谷阿莫認為，自己的影片符合網路上所謂著作權合理使用原則。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.7）

「谷阿莫」強調，自己沒有向觀眾收費，反而是透過免費影片發表自己的看法，讓更多乏人問津的作品被注意到，還可能為其增加票房收入。不過台北地檢署仍認為，谷阿莫涉及未經授權就使用電影片段重製，於 7 日上午依照違反著作權法將他起訴。