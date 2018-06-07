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即時跑馬燈片商控侵權　網紅「谷阿莫」遭起訴孫安佐被起訴新罪名　律師回應了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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「X分鐘看完XX電影」涉侵權　谷阿莫遭起訴

社會中心／綜合報導2018/06/07 11:11
▲台北地檢署認定，谷阿莫沒有經過授權，涉嫌違法使用電影片段來重製，今（7）日上午依照違反著作權法將他起訴。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.7）
▲台北地檢署認定，谷阿莫沒有經過授權，涉嫌違法使用電影片段來重製，今（7）日上午依照違反著作權法將他起訴。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.7）

網路紅人「谷阿莫」以擷取電影片段，配上旁白製成「X 分鐘看完 XX 電影」等系列短片走紅，不過去年他卻遭到片商指控侵權。谷阿莫當時回應，自己並不擔心最後的偵查結果，還秀出 YouTube 寄給他的郵件，表示他的作品確實符合著作權合理使用原則；不過台北地檢署認定，谷阿莫沒有經過授權，涉嫌違法使用電影片段來重製，今（7）日上午依照違反著作權法將他起訴。


網路紅人谷阿莫（圖）以「X 分鐘看完 XX 電影」系列影片爆紅，電影公司認為侵權對他提告。（資料圖片）中央社記者劉世怡攝 106 年 7 月 27 日

針對「谷阿莫」擷取電影、影集的片段，再搭配上嘲諷的口白來講解內容，片商「又水整合」和影音串流平台 KKTV 認為已構成侵權，憤而對其提出告訴；而谷阿莫當時則回應，網路上有所謂著作權合理使用原則，只要是符合評論、教學、解說、研究，或者新聞報導等情況，就可在未先經著作權人授權同意之下，優先使用在網路上所找到，已公開的、任何人都能自由下載的他人著作內容。

「谷阿莫」更指出：「我只擷取了 1/10 到 1/100 的原著作內容來進行解說，我想應該不會有人看了 1/10 或 1/100 的原著作，就真的以為看完原作了吧？」


谷阿莫認為，自己的影片符合網路上所謂著作權合理使用原則。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.7）

「谷阿莫」強調，自己沒有向觀眾收費，反而是透過免費影片發表自己的看法，讓更多乏人問津的作品被注意到，還可能為其增加票房收入。不過台北地檢署仍認為，谷阿莫涉及未經授權就使用電影片段重製，於 7 日上午依照違反著作權法將他起訴。

關鍵字谷阿莫起訴網紅二創
分屍嫌親屬不道歉　稱自己是被害人

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