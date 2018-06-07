財神狂散財　今年前5月開16注億元頭獎　這區最近很旺

台灣彩券公司今 (7) 日指出，今年上半年全國各地民眾非常受到財神爺的眷顧，根據資料統計，2014年以來各年度1至5月平均開出13注的億元頭獎獎金，其中最多是2014年開了14注，最少是去年的11注，但今年1至5月已開出16注億元頭獎，包括大樂透10注、威力彩4注、大福彩2注。

今（2018）年財神爺真的是狂散財，台灣彩券公司統計，自2014年第4屆公益彩券開賣以來，各年度1至5月平均開出13注億元頭獎，但今年至5月止已開出16注億元以上頭獎，創5年新高，而且最近2個億元頭獎都落在中區，真的是很受財神爺眷顧。

不僅如此，最近2個億元頭獎都獎落中部，其中威力彩在5月21日實施端午頭獎加碼2億元，於加碼當期頭獎就在台中市開出，1注獨得2.5億元；緊接在後的是大樂透，在5月29日彰化縣開出2007年公益彩券第3屆以來大樂透第二高的單注頭獎獎金，同時也是第4屆以來最高的單注頭獎獎金，1人獨得8億元。

台灣彩券公司表示，隨著端午節腳步逼近，大樂透今年端午加碼也將送出共超過4萬個加碼獎項，6月15日至6月26日連續4期，每期保證送出10個100萬元及1萬個2千元，購買加碼各期的大樂透，每注均可獲得1次抽獎機會，目前也已有不少民眾用「預購」的方式，將加碼彩券一次買齊。

除大樂透之外，每5分鐘開獎1次的「BINGO BINGO賓果賓果」亦將從6月8日起至6月23日連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍，而去年11月所推出的新玩法「猜單雙」，猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。