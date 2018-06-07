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中央社

中保去年獲利創新高 配息每股4元

中央社2018/06/07 11:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北7日電）中興保全今天舉行股東常會，針對去年稅後淨利新台幣22.3億元，較前年大增247.48%，每股稅後盈餘5元，創歷史新高，通過配發4元現金股利。

中保表示，去年度合併營收為130.5億元，較前年減少3.16%，營收減弱主因運鈔保全價格競爭、公司駐衛保全政策調整，與結束無發展性子公司營運等經營策略影響，但如此一來卻提高公司整體獲利能力，且受惠業外投資國產建材實業獲利增加，挹注中保獲利。

中保指出，今年營業動能看好物聯網、健康照護、智慧停車格與智慧城市災防市場布局。中保無限＋智慧居家系統為中保轉型物聯網生活服務業的產品，目前客戶數已超過5萬戶。

通路經營方面，中保表示，以經營社區鄰里生活需求為重心的中保無限家生活館，從去年底開始調整門市體質，針對各生活館所屬地區群族的消費習慣，移除獲利低項目，並加強餐飲或飲品等獲利高項目，以提高整體獲利，目前中保無限家生活館在大台北地區共有13家門市。

中保強調，2025年以後台灣老人人口比例將超過20%，台灣將是每5個人就有一人是老人的「超高齡社會」。針對高齡人口，中保無限＋智慧居家系統整合新一代「智慧照護解決方案」，以切入健康照護市場。

路邊停車格業務方面，中保表示，北部已漸趨飽和，而南部釋出緩慢情況下，積極朝路外智慧停車場發展。智慧停車場的建置，預計可省下3/4人力需求，減少逐漸高漲的人力成本，提高獲利3%至10%。

另外，中保開發智慧停車APP，利用車格感知器來感知車子的到離動態，讓車主知道附近停車格的狀態，輕鬆找到車位；搭配行動支付系統，可直接線上繳費，幫車主省時省事省錢。(編輯：李信寬)1070607

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