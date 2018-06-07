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兩人呆呆站一起　槑林書篆陶刻展秀創意

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/07 11:42
▲槑林書篆陶刻吸睛，創作者張傳威（左）與文化局長張宜真邀請各界參觀。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.07）
▲槑林書篆陶刻吸睛，創作者張傳威（左）與文化局長張宜真邀請各界參觀。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.07）

槑林書篆陶刻展即日起至6月24日止在新竹縣政府文化局美術館展出，縣長邱鏡淳表示，此次聯展參與的創作者分別為辜炯郁、任雪莉、張傳威和林儒等四人，作品件數約80餘件，前兩位創作者居住在桃園，後兩位創作者居住在新竹，可說是結合桃、竹兩地的創作者，展現大家於藝術領域中辛勤耕耘的結果。

文化局長張宜真表示，此次展出作品以書法，篆刻，陶瓷刻為主，以斗方小品居多，書體各體皆有，但以行草為主。篆刻方面，因展出者常参與賽事，印章都經過檢測，皆有一定水平，所以印章會以實物方式呈現並蓋成印拓，有些甚至做成印屏，別具特色；陶瓷刻大都是立體物件，都刻在陶瓷板及茶器上面，有許多造形很吸睛，其他作品如心經，金剛經，冊頁詩詞，小書卡…等都會在展場中出現。


▲槑林書篆陶刻聯展呈現4位創作者的藝術作品與理念。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.07）

「槑」是「梅」的古字，字形上看就像是呆呆兩個人站在一起，互相競爭也相互成長，希望有一群愛好藝術的人共同奮鬥，並滿地開花吸引更多的人來參與。

此次聯展希望藉由四位創作者不同的書篆陶刻作品，展現書法與篆刻創作的不同方向，其中辜炯郁、任雪莉和張傳威等三位，創作資歷豐富，張傳威及林儒兩位更是新竹美展多次竹塹獎得主。學習歷程精益求精，又能往不同方向探索和前進，正是藝術創作精神的展現，其次能夠增廣見聞，相互切磋，提昇創作水準；更希望能夠獎掖後學，培養興趣，發揚傳統中華文化。

林儒常参與比賽並獲獎無數，以陶瓷印為主，其印屏也較多；辜烱郁是國中美術班老師，書法各體兼備，尤擅草書，篆刻亦是其專業；任雪莉算是書篆界的女中豪傑，曾在大陸與藝術界人士切磋多年，書法或篆刻大都以古文入印，別具特色；張傳威書篆陶刻皆有涉獵，但取材都來自生活，作品呈現多樣性。


▲槑林書篆陶刻聯展呈現4位創作者的藝術作品與理念。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.07）

四位創作者在書法與篆刻的領域中，已經浸淫一段時間，各有不同的面貌和獨自的創作理念，近年來又從事陶瓷印的創作，或將書法的概念運用在陶瓷書刻之上，展現在書法和篆刻創作中的探索與追求。

關鍵字槑林書篆陶刻陶瓷印張宜真
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