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2018國家卓越建設獎　桃市新工處奪6獎

記者李春台／桃園報導2018/06/07 11:37
▲「桃園市立圖書館總館新建工程」由2020東京奧運主場館設計團隊「梓設計」參與設計，提出「生命樹」的設計概念，榮獲「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）
▲「桃園市立圖書館總館新建工程」由2020東京奧運主場館設計團隊「梓設計」參與設計，提出「生命樹」的設計概念，榮獲「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）

「2018年國家卓越建設獎」評選結果出爐，桃園市政府新建工程處拿下6個獎項，包括桃園市立圖書館總館新建工程、大園國中校舍工程、中壢第一公有零售市場新建工程、桃園市蘆竹國民運動中心興建工程、桃園市觀音區草漯第一、三、六區開發單位市地重劃工程、臺灣橫山書法藝術館等6項工程，其中，桃園市立圖書館總館新建工程榮獲「最佳規劃設計類」最高榮譽卓越獎，其餘5項工程皆榮獲金質獎殊榮。

「桃園市立圖書館總館新建工程」由2020東京奧運主場館設計團隊「梓設計」參與設計，提出「生命樹」的設計概念，包括建築物中央設置可引入外部自然光線及良好通風的採光井、以大屋簷及植栽形成綠色螺旋及環保外皮打造的外觀、呼應基地公園景緻並有如被群書環抱般安全的「書架耐震壁」等結合環保節能、融入桃園溫暖潮濕氣候及建築基地特色等巧妙設計，榮獲「最佳規劃設計類」最高榮譽卓越獎。


▲桃園市立圖書館總館新建工程內部示意圖。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）

「大園國中校舍工程」因位置鄰近機場及航空城，校園設計融合桃園獨有的埤塘地景及航空城意象，校園內有塔台造型的瞭望區及垂直電梯、放射狀空橋、生態埤塘、故事中庭、雕塑作品等，且運用再生建材、太陽能板光電、雨水回收系統等，是鑽石級綠建築，極具特色，獲得「最佳規劃設計類」「金質獎」肯定。

「中壢第一公有零售市場新建工程」為重建日治時期就存在的中壢第一市場，是中壢人共同的歷史記憶，工程設計融入周邊地理環境及人文元素，強化原有「大時鐘」的歷史意象，塑造臨路三面各不相同的特色，讓歷史悠久的市場再現風華、成為區域新地標之一，獲得「最佳規劃設計類」的「金質獎」。

「桃園市蘆竹國民運動中心興建工程」基地周邊鄰近大樓、鐵路及溪流，工程規劃將建築量體逐層退縮以降低對周邊環境的衝擊，並串連開放式中庭，連結地面層內外空間，回饋最大的活動空間予周邊社區及環境，在建築物外觀上以地名由來為發想，在建築物外觀立面融入「蘆竹」的植物線條紋理，利用錯落的線條及建築量體增添光影變化，讓蘆竹國民運動中心成為兼具地方文化元素及實用性的建築，同樣榮獲「最佳規劃設計類」的「金質獎」。


▲蘆竹國民運動中心模擬圖。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）

「桃園市觀音區草漯第一、三、六區開發單位市地重劃工程」區域內包含埤塘、溪流、水圳及山丘等豐富生態，桃園市政府提出「里山、里川 移居莊園」的發展願景，透過都市設計手法，讓草漯生態環境在既有都市計畫架構下，獲得最大限度的保留，發揮生態系統服務(eco-system services)功能，提供日常生活中親水、親自然的場域，並在交通、排水防洪、景觀工程、電信及自來水等各項目皆融入智慧城市的元素，深獲評審青睞，獲得「最佳規劃設計類」的「金質獎」。

「臺灣橫山書法藝術館」為國內第一所官方興建的書法美術館，座落於桃園青埔地區「5-8號陂塘公園」的東北角，以公園為「硯台」、桃園特有的埤塘地形為「墨池」為發想意象，將建築外觀設計為篆刻印章的形式，基地由左至右以5個方盒子組成，包括展覽、館藏、教育推廣、商業、戶外展演場、行政及服務空間等，呈現書法藝術從「精緻藝術」至「文創生活美學」的軸帶，並應用青磚及清水模工法，融入現代感的外觀設計，獨具特色，亦榮獲「最佳規劃設計類」的「金質獎」。


▲臺灣橫山書法藝術館模擬圖。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）

關鍵字桃園市立圖書館總館新建工程臺灣橫山書法藝術館桃園市新工處
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