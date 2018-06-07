2018國家卓越建設獎　桃市新工處奪6獎

「桃園市立圖書館總館新建工程」由2020東京奧運主場館設計團隊「梓設計」參與設計，提出「生命樹」的設計概念，包括建築物中央設置可引入外部自然光線及良好通風的採光井、以大屋簷及植栽形成綠色螺旋及環保外皮打造的外觀、呼應基地公園景緻並有如被群書環抱般安全的「書架耐震壁」等結合環保節能、融入桃園溫暖潮濕氣候及建築基地特色等巧妙設計，榮獲「最佳規劃設計類」最高榮譽卓越獎。



▲桃園市立圖書館總館新建工程內部示意圖。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）

「大園國中校舍工程」因位置鄰近機場及航空城，校園設計融合桃園獨有的埤塘地景及航空城意象，校園內有塔台造型的瞭望區及垂直電梯、放射狀空橋、生態埤塘、故事中庭、雕塑作品等，且運用再生建材、太陽能板光電、雨水回收系統等，是鑽石級綠建築，極具特色，獲得「最佳規劃設計類」「金質獎」肯定。

「中壢第一公有零售市場新建工程」為重建日治時期就存在的中壢第一市場，是中壢人共同的歷史記憶，工程設計融入周邊地理環境及人文元素，強化原有「大時鐘」的歷史意象，塑造臨路三面各不相同的特色，讓歷史悠久的市場再現風華、成為區域新地標之一，獲得「最佳規劃設計類」的「金質獎」。

「桃園市蘆竹國民運動中心興建工程」基地周邊鄰近大樓、鐵路及溪流，工程規劃將建築量體逐層退縮以降低對周邊環境的衝擊，並串連開放式中庭，連結地面層內外空間，回饋最大的活動空間予周邊社區及環境，在建築物外觀上以地名由來為發想，在建築物外觀立面融入「蘆竹」的植物線條紋理，利用錯落的線條及建築量體增添光影變化，讓蘆竹國民運動中心成為兼具地方文化元素及實用性的建築，同樣榮獲「最佳規劃設計類」的「金質獎」。



▲蘆竹國民運動中心模擬圖。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）

「桃園市觀音區草漯第一、三、六區開發單位市地重劃工程」區域內包含埤塘、溪流、水圳及山丘等豐富生態，桃園市政府提出「里山、里川 移居莊園」的發展願景，透過都市設計手法，讓草漯生態環境在既有都市計畫架構下，獲得最大限度的保留，發揮生態系統服務(eco-system services)功能，提供日常生活中親水、親自然的場域，並在交通、排水防洪、景觀工程、電信及自來水等各項目皆融入智慧城市的元素，深獲評審青睞，獲得「最佳規劃設計類」的「金質獎」。

「臺灣橫山書法藝術館」為國內第一所官方興建的書法美術館，座落於桃園青埔地區「5-8號陂塘公園」的東北角，以公園為「硯台」、桃園特有的埤塘地形為「墨池」為發想意象，將建築外觀設計為篆刻印章的形式，基地由左至右以5個方盒子組成，包括展覽、館藏、教育推廣、商業、戶外展演場、行政及服務空間等，呈現書法藝術從「精緻藝術」至「文創生活美學」的軸帶，並應用青磚及清水模工法，融入現代感的外觀設計，獨具特色，亦榮獲「最佳規劃設計類」的「金質獎」。



▲臺灣橫山書法藝術館模擬圖。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.06.07）