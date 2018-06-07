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餓死中風母兄 男二審判處無期徒刑

中央社2018/06/07 11:18
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄7日電）高雄鳳山區龔姓男子去年餓死中風母親與哥哥一案。高雄高分院今天審結宣判，上訴駁回，依殺害血親尊親屬罪判處無期徒刑。全案可上訴。

判決書指出，51歲龔男照料分別於民國98年與106年3月中風的母親和胞兄，2人因生活無法自理需人照料住進養護中心，看護費用高雄市社會局補助，不足部分則由家屬自行負擔。

因龔男沈迷賭博電玩及線上遊戲，導致經濟拮据，無法支付106年5月的養護費用，執意將母兄接回鳳山區住處，自106年6月2日起未供應任何飲水食物給母兄，造成2人陸續於6日和9日死亡。

龔男餓死母兄後將2人屍體放在床上，並在房門撒上鹽、蘇打粉及樟腦丸等掩蓋腐敗臭味，再用藍色膠帶將房間的門縫、窗戶及鑰匙孔封死，並在家中伴屍及焚香祭拜。

由於龔男接獲高雄市環保局通知要噴灑登革熱藥劑，他擔心東窗事發，在106年6月28日離家，直到他的胞姊聯繫不上龔男及擔心母兄無人照顧報警，高雄市警察局鳳山分局上門赫然發現2人死亡多時，客廳並留有龔男的遺書，但人已不知去向。

高雄地檢署指揮警方在鳳山區一家網咖將他拘捕到案，偵結依殺害血親尊親屬罪嫌起訴，並求處極刑。高雄地方法院今年4月審結，合議庭法官認為龔男犯後確有悔悟，判處無期徒刑。全案上訴高雄高分院，今天審結宣判，駁回上訴，判處無期徒刑。（編輯:陳政偉/孫承武）1070607

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