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巧扮籃球客蒐證 桃園警鏟公園職業賭場

中央社2018/06/07 11:18
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市警局中壢派出所昨晚在中正公園，破獲一處流動職業賭場，成員不但警覺性高還有專人把風，警方最後裝扮成打籃球的學生及清潔隊員，才順利將5名成員及賭客逮捕歸案。

中壢派出所所長黃一航今天受訪表示，日前接獲民眾以匿名信件報案指出，在公園賭場慘輸新台幣80多萬元，警方調查發現，這個流動職業賭場不但有專人把風，選定疑似便衣刑警跟監回報，有任何風吹草動更立即鳥獸散，相互掩護藏匿現金、賭具，警覺性相當高。

黃一航表示，警方昨晚6時在中正公園，偽裝成打籃球的學生及清潔隊員伺機靠近，見時機成熟立即進行圍捕，現場逮捕負責人廖姓男子、荷官葉姓男子、莊家陳姓男子、把風嫌疑人柯姓男子、劉姓男子5人，以及賭客11人，除查扣抽頭金4萬4500元、賭金11萬6000元，還有聯絡手機2支及賭具1批。

黃一航指出，負責人廖男供稱，5名成員從高雄北上至北部各公園，以象棋比大小方式，招攬不特定人士進行對賭，每次賭注可押100元至500元不等，南部稱為「木龜（台語音）」的玩法，並以每日500元的代價僱請把風人員監視。

黃一航說，由於賭客及負責人都在公共場所進行賭博、現場人贓俱獲，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1070607

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