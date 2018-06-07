巧扮籃球客蒐證 桃園警鏟公園職業賭場

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市警局中壢派出所昨晚在中正公園，破獲一處流動職業賭場，成員不但警覺性高還有專人把風，警方最後裝扮成打籃球的學生及清潔隊員，才順利將5名成員及賭客逮捕歸案。

中壢派出所所長黃一航今天受訪表示，日前接獲民眾以匿名信件報案指出，在公園賭場慘輸新台幣80多萬元，警方調查發現，這個流動職業賭場不但有專人把風，選定疑似便衣刑警跟監回報，有任何風吹草動更立即鳥獸散，相互掩護藏匿現金、賭具，警覺性相當高。

黃一航表示，警方昨晚6時在中正公園，偽裝成打籃球的學生及清潔隊員伺機靠近，見時機成熟立即進行圍捕，現場逮捕負責人廖姓男子、荷官葉姓男子、莊家陳姓男子、把風嫌疑人柯姓男子、劉姓男子5人，以及賭客11人，除查扣抽頭金4萬4500元、賭金11萬6000元，還有聯絡手機2支及賭具1批。