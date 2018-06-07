〈中國CDR今上路〉新制料吸引多支獨角獸回歸 A股

CDR 是指在中國大陸境外上市公司，將部分已發行上市的股票，託管在當地保管銀行，由中國境內的存託銀行發行、在境內 A 股市場上市、以人民幣交易結算、供國內投資者買賣的投資憑證，如此，可以讓股票在不同市場異地買賣。

機構認為，A 股才經歷了富士康上市的融資，而今又迎來總規模數千億的「獨角獸」基金，及募資規模較大的「巨無霸」公司，短期內或承受流動性壓力。

中國證監會 6 日深夜發布多項辦法，主要關於中國存託憑證 (CDR) 發行與交易管理，基本上完善了 CDR 發行制度層面規章制度與配套。6 支規模上限為人民幣 500 億元的「戰略配售基金」，也順利拿到批文。相當於 A 股已經做好準備，迎接多檔「獨角獸」個股回歸。

過去，中國主要的科技巨頭許多均採「VIE (Variable Interest Entity) 架構」，在海外成立上市公司，透過協議的方式在中國大陸經營。如此，如果要在 A 股上市，必須拆除 VIE 架構，如奇虎 360，但這是多數公司不想改變的。

中國政府為了希望這些龍頭公司回歸，設計了 CDR 方式，6 日公布的實施辦法，等於正式敞開大門，歡迎這些出走國外的公司回歸。CDR 的發行，持有人沒有投票權 (投票權由託管銀行掌控)，即不參與決策，只享受投資收益、承擔投資損失，也對經營決策者較為有利。

市場預計，百度、阿里巴巴、京東、網易，以及外傳即將上市的小米，都會藉此來到 A 股。

對市場流動性的考驗

在引入 CDR 的同時，官方也批准了「獨角獸戰略配售基金」成立。部分人士認為，股票市場流動性並不寬鬆，因此獨角獸基金發行，可能使市場流動性在短期內承壓。

部分機構則傾向更樂觀的看法。招商證券分析，獨角獸戰略配售基金有望帶來大量新增長期資金，此前市場擔心的 CDR 和獨角獸上市帶來的資金虹吸效應擔憂，將因此大為減少。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，戰略配售基金對市場短期內的流動性。可能會有一定的影響，但發行戰略配售的基金，可以減輕「獨角獸」回歸對於二級市場的壓力，這對於大盤是一個利多。募集的這部分資金主要做打新資金，用來對「獨角獸」回歸進行戰略配售及貨幣市場工具的投資，這對於二級市場來說，相當於增加了一千多億的增量資金。

監管部門也了解這層憂慮，因此也強調，為穩定市場預期，CDR 試點將嚴格按標準和程序甄選企業，把握企業數量和融資規模，合理安排發行時機與發行節奏。也就是說，CDR 個股將不會一下子推出，造成資金的過度集中與排擠。