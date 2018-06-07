應華手機機殼出貨旺 布局電動車零件市場

應華精密原為數位相機金屬機殼最大製造廠，2015年開始轉型至智慧型手機領域，跨入手機金屬機殼，並與旗下轉投資公司捷邦國際及日本第一化成緊密合作，研發電動車相關零組件，今年布局電動車市場再下一城，董事會決定砸下250萬美元收購日本MG公司在美國的子公司。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）應華精密受惠手機機殼出貨成長帶動，5月合併營收來到新台幣10.54億元，月增8.76%，年增率達81.89%。應華除了本業營運加溫外，轉投資電動車零件也有不錯表現。

應華表示，透過併購模式取得在美國現有的生產基地，董事會決議擬以250萬元以內的價格收購日本MG公司美國子公司，由於MG為Toyota及Nissan指定供應商，一旦此一購併案成立，等於直接拿到日系車廠門票，為2019年及2020年即將起飛的電動車市場預作準備。

日本MG公司的美國子公司主要在經營精密塑膠射出件，年營收約1500萬美元，其中生產結構包括汽車應用占35%，3C電子及OA產品應用占20%，其他應用約20%。

應華精密2017年財報稅後純益為2.26億元，年增2.16倍，每股純益為2.09元，董事會決議去年股利配發現金每股1元及股票股利1.1元，合計股利為2.1元。（編輯：張良知）1070607