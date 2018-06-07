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中國大陸事業挹注 互盛電5月營收連3個月成長

鉅亨網2018/06/07 11:41
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互盛電 (2433-TW)5 月營收受惠大陸事務機累積租賃台數成長，推升單月營收 3.54 億，月增 6.93%，年增 18.99%，連續 3 個月成長；累計前 5 月營收 16.41 億元，年增 12%。法人看好在大陸事業機市場需求推動，今年營收可望挑戰新高。

互盛股東會將在明 (8) 日召開，除 3.5 元現金股利案外，也將改選董事。互盛電去年合併營收 37.39 億元，年增 10%，續創新高，稅後純益 5.56 億元，每股純益 3.85 元，年增 29%。

董事長廖慶章在年報致股東報告書中指出，根據主計處今年 2 月預測，今年經濟成長率 2.42%，經濟情勢逐季成長，互盛電將持續優化組織運作，同時採取新變革商業模式固本與延伸提供有溫度服務，黏住現有 2.5 萬家用戶。

他表示，以 A3 到 A4，商用到專業來擴大本業印量市場，再延伸到從硬體到軟體、系統到解決方案一站式服務建立業界競爭門檻，創造品牌價值及總體營收成長。

在事業發展策略上分成兩大塊，智能服務部分，將提供更精緻服務，服務系統全面數位化、行動化，以數位客服中心為基礎，整合先進的設備資訊自動回報系統，加上外勤工程師行動服務平台，創造更多新客戶。

廖慶章強調，一站統包則是以辦公樂活趣一站式設備整合服務，解決企業用戶各項辦公商品採購，讓顧客專注核心業務的推展，提供七大加值方案，以整合力的優勢，帶動更大的營收來源。

廖慶章指出，今年將持續強化經營核心能力，開拓市場，創造差異化增加行銷動能，提供更優質服務，成為全方位辦公解決方案的優質企業。

 


 

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