雲南隕石炒作 喊價比黃金貴百倍

在?遮鎮曼孩龍村，路邊都是摩托車，兩百畝甘蔗地裡都是人，大家不幹活，都在低頭找石頭。村民希望藉此改善生活甚至發一筆大財，因為已有人來這裡放話，要用一公克人民幣5萬元（約新台幣23.5萬元）收購，比黃金還貴百倍。

綜合中新網、央視新聞報導，第一塊隕石2日在?海縣?遮鎮曼侖村被發現，隨後，附近曼莊、曼邁、曼全等村寨的村民又陸陸續續撿到這種顏色暗黑，約雞蛋大小的隕石。

（中央社台北7日電）一道白光1日劃破雲南西雙版納的夜空墜落後，出於不同目的各路人馬蜂擁而至，在當地掀起一場瘋狂的尋寶大戲。

根據台灣銀行7日公告的黃金買入價，一公克為新台幣1230元。

報導指出，一些買主願意以黃金市價甚至更高的價格收購隕石，但撿到隕石的村民還不願意出手，坐等更高開價。隕石還吸引了眾多來自昆明、廣東和上海等地的收藏愛好者前來尋找。一時之間，喊價滿天飛，從一克幾十元到上萬元都有。

據當地媒體報導，有個別企業家和老闆對行情不了解，買了很小顆的隕石，大約20克左右，花了人民幣2萬4000元。

一塊重約170克的疑似隕石被村民擺在家中，喊價60萬元。

這次墜落在西雙版納的隕石，真的比黃金還值錢嗎？北京天文館館長朱進指出，這次的隕石雨並不屬於少見的月球或火星隕石，而是普通的球粒隕石，落下的樣本也比較多，「如果按國際市場的標價來說，一塊錢一克都有可能。」

他推估，因為是剛掉下來又有人目擊的隕石，加上有些隕石的形狀比較好看，應該可以賣到一克10至20元的價錢，「實際上並沒有大家想像的那麼貴」。

朱進表示，隕石的主要價值在科學研究，出於經濟角度的收藏價值不大，普通的保存條件下還會因為與空氣接觸而氧化，只會損耗，很難增值。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070607