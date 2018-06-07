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NBA／關鍵三分擊垮騎士　KD狂砍43分助勇士聽牌

記者黃建霖／綜合報導2018/06/07 11:47
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

雖然在西決最後幾戰的表現遭到外界質疑，但「KD」Kevin Durant在總冠軍賽證明自己依舊是本季最好的球員之一，在來到克里夫蘭的第3戰，他全場23投15中拿下43分，其中包括關鍵時刻一劍封喉的三分彈，表現力壓詹皇的33分大三元，而在他神勇的發揮下，勇士最終也以110:102贏球，以系列賽3:0的優勢聽牌。

勇士在來到客場後上半場有些散漫、注意力不集中，因此發生不少失誤，防守籃板也沒能很好的鞏固，反觀騎士背水一戰，全隊士氣高昂，第2節甚至一度拉開到雙位數的分差，兩節打完取得58:52的領先。

不過第3節勇士中鋒JaVale McGee在籃下連續接獲隊友進球，也帶領球隊打出一波11:3的攻勢，反倒將比數給超前，之後Durant也繼續利用本身的好手感殺傷對手，勇士該節逆轉取得83:81的領先。

決勝節騎士板凳奇兵Rodney Hood跳了出來，幫助球隊緊咬比數，而勇士則是靠著Durant繼續維持著些微的優勢；終場前3分11秒，騎士靠著大前鋒Kevin Love的兩罰命中，重新要回1分領先。

不過此時本場手感冰冷的Stephen Curry跳了出來，先是靠著空切直取兩分，之後再砍進三分，讓勇士取得關鍵的4分領先；雖然James很快上籃要回分數，但Durant彷彿複製去年總決賽第3戰的劇本般、又砍進了鎖定勝局的三分球，幫助勇士最終以8分之差贏球。

Curry上一場投進破總決賽單場紀錄的9顆三分球，但此役他前3節都沒能找回投籃感覺、只有拿到4分，不過第4節的幾個回合他又打出了關鍵表現，為自己找回顏面。

騎士方面，James這一場只休息了1分中，全場28投13中攻下33分，還有11助攻以及10籃板，另外之前季後賽表現低迷的Hood，今天也跳了出來獨拿15分，Love則有20分的進帳，但是儘管如此還是不敵Durant的逆天表現，在主場吞下幾乎決定系列賽勝負的一敗。

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