川普燃起關稅戰 共和黨議員揚言立法箝制

依6位共和黨議員和4位民主黨議員倡議的提案，總統若要根據貿易擴張法（Trade Expansion Act）232條款，以國安為由課徵進口關稅，任何提案都必須送交國會審議。

法新社報導，川普政府上週以國家安全隱憂為由，宣布要向歐盟（EU）、加拿大、日本和墨西哥等國進口的鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，惹惱支持自由貿易的國會議員。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普點燃關稅戰火，黨內反對聲浪日益高漲，多名共和黨參議員今天公然向白宮下戰帖，揚言要透過立法手段箝制川普。

這項提案的主要倡議者、聯邦參議員寇爾克（BobCorker）說：「遺憾的是，政府正在濫用國會授權給總統的232條款。」

寇爾克還說：「假如總統真的認為有必要實施232條款，來保護美國不受切實威脅，那麼就該向國會和美國人民提出提案，做好必要的努力工作，以確保國會通過提案。」

即將於年底退休的寇爾克說，他接到川普打來的「冗長」電話，說他（川普）對貿易政策權限遭箝制一事「感到不滿」。

這些國會議員的目標是讓相關提案，成為國防授權法案中的修正案。

國防授權法案是必須通過的立法，但關稅措施命運未卜。即使在參議院順利過關，最後也可能在與眾議院協商的最終版國防法案遭到刪除。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070607