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防淤隧道年底完工 南化水庫淤積可望改善

中央社2018/06/07 11:47
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）經濟部水利署南區水資源局協助台灣自來水公司辦理南化水庫防淤隧道，主體工程預定在今年底完成。完工後每年平均排砂量約72萬立方公尺，可望改善南化水庫淤積情況。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源今天受訪表示，南化水庫為台南地區重要供水設施，南區水資源局協助台灣自來水公司辦理南化水庫防淤隧道工程，自民國103年開工，隧道總長1287公尺，總經費約新台幣33.4億元。防淤隧道與地下閘室已於去年6月開挖貫通，目前整體工程進度約81%。

簡振源表示，防淤隧道進水口工程採用水下鋼管樁圍堰工法，是國內水庫工程首次採用的先進技術，也是這次的關鍵工程。去年8月圍堰結構體完成後開始進行內部抽水降挖，後續在完成進水口結構體及閘門試運轉後，將進行圍堰拆除。主體工程預定今年底完成，可望在明年汛期發揮水庫排砂功能。

對於工程完工效益，簡振源說，防淤隧道完成後，南化水庫將可進行蓄清排渾操作。暴雨期間藉由水力排砂方式排放至下游河道，每年平均排砂量為72萬立方公尺。

若以抽泥船清淤成本計算，每年節省清淤費用達3.84億元，同時增加水庫排洪量能力每秒1000立方公尺，可望有效延長南化水庫壽命，並提高南部地區供水穩定。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070607

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