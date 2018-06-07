台股盤中－股后再登天價領被動續夯 大盤走漲距前高僅

台股昨日站上 11200 點後，美股又續揚，台股今 (7) 日開高，被動元件仍是多頭指標，不但股后國巨再登新天價，也有多檔被動股漲停；特斯拉概念股也強勢表態，推升指數一度漲逾 50 點，最高漲到 11261 點，距離前波高點 11270 點僅差 9 點，但近關情怯，大盤漲勢收斂，甚至一度小幅翻黑呈現關前震盪。

MLCC 缺貨無解題材持續不停發酵，國巨再大漲 5%，盤中最高衝到 1185 點，再創掛牌新高，帶動信昌電、華容、大毅都亮燈漲停，禾伸堂、奇力新也在買盤拉抬下勁揚，被動元件依舊是盤面最夯族群。