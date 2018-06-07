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台股盤中－股后再登天價領被動續夯 大盤走漲距前高僅

鉅亨網2018/06/07 11:54
鉅亨網 / NOWnews
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台股昨日站上 11200 點後，美股又續揚，台股今 (7) 日開高，被動元件仍是多頭指標，不但股后國巨再登新天價，也有多檔被動股漲停；特斯拉概念股也強勢表態，推升指數一度漲逾 50 點，最高漲到 11261 點，距離前波高點 11270 點僅差 9 點，但近關情怯，大盤漲勢收斂，甚至一度小幅翻黑呈現關前震盪。

MLCC 缺貨無解題材持續不停發酵，國巨再大漲 5%，盤中最高衝到 1185 點，再創掛牌新高，帶動信昌電、華容、大毅都亮燈漲停，禾伸堂、奇力新也在買盤拉抬下勁揚，被動元件依舊是盤面最夯族群。

特斯拉昨天股價大漲超過 9%，激勵台股特斯拉概念股強勢，電池管理線束供應商貿聯 - KY 攻上漲停 250 元，原相漲幅也逾 7%，和大上漲逾 6%。

貿聯-KY相關權證 資料來源：鉅亨網整理
貿聯 - KY 相關權證 資料來源：鉅亨網整理

而蘋概股三巨頭漲跌互見，鴻海力挺紅盤之上，但台積電、大立光盤中微幅翻黑。而明日將迎來金融股首個超級股東會，金融類股指數再創近 20 年來新高，價量齊揚的金融股包括華南金、國票金、永豐金、元大金及臺企銀等。

台股今天量增價漲，雖然盤中遇前高有關前震盪的壓力，但力守 11200 點的企圖強烈，搭配外資 6 月以來在現貨連四日買超，累計買超金額為 224 億元，外資期貨淨多單也來到 5.58 萬口，創近月來最高檔，顯示外資歸隊重掌多頭軍符，有助朝 11270 點高點靠攏。

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