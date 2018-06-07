NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈Q彈配菜咬不斷　夾起一看頭皮發麻蔡英文自評民進黨古意　網友狂噓8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

施振榮：真正的100分不是考試

中央社2018/06/07 11:50
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北7日電）宏碁集團創辦人施振榮今天表示，真正的100分不是學校裡加減乘除、考試的100分，而是要真正運用在生活之中。

清華大學今天舉辦「清華STEAM學校」啟動記者會，STEAM是指「跨科學創藝」，整合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics）的創新跨領域教育模式。

宏碁集團與清大簽訂產學合作意向書，提供教學模組、App及文本教案、專業師資等支援STEAM教育。施振榮出席簽約儀式，他表示，一直呼籲教育界的朋友，應把教育視為一個產業，而產業要發揮最大貢獻，就必須國際化。

施振榮表示，台灣教育要國際化，缺的不是教具，而是服務平台、落實機制，才能提高教育的附加價值。就他來看，STEAM的最後落實會是人工智慧，小朋友從小就要有跨領域的學習經驗，瞭解如何將知識應用在社會中。

施振榮以自己為例，現在每天在看的報表，就是運用國小學到的加減乘除，而真正的100分不是考試100分，而是應用。

清華大學校長賀陳弘表示，十二年國教重視素養學習，只要是真實素養，沒有一項不是跨領域的。清華大學和新竹教育大學合併後，5大領域都非常堅強，可以支持最完整的STEAM學習。清大將從鄰近的竹竹苗開始，期盼將STEAM教育推廣到全台灣。（編輯：陳清芳）1070608

參院草案建議美軍參與漢光演...榮華壩放水遭質疑 北水局...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan