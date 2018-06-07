施振榮：真正的100分不是考試

宏碁集團與清大簽訂產學合作意向書，提供教學模組、App及文本教案、專業師資等支援STEAM教育。施振榮出席簽約儀式，他表示，一直呼籲教育界的朋友，應把教育視為一個產業，而產業要發揮最大貢獻，就必須國際化。

（中央社記者陳至中台北7日電）宏碁集團創辦人施振榮今天表示，真正的100分不是學校裡加減乘除、考試的100分，而是要真正運用在生活之中。

施振榮表示，台灣教育要國際化，缺的不是教具，而是服務平台、落實機制，才能提高教育的附加價值。就他來看，STEAM的最後落實會是人工智慧，小朋友從小就要有跨領域的學習經驗，瞭解如何將知識應用在社會中。

施振榮以自己為例，現在每天在看的報表，就是運用國小學到的加減乘除，而真正的100分不是考試100分，而是應用。

清華大學校長賀陳弘表示，十二年國教重視素養學習，只要是真實素養，沒有一項不是跨領域的。清華大學和新竹教育大學合併後，5大領域都非常堅強，可以支持最完整的STEAM學習。清大將從鄰近的竹竹苗開始，期盼將STEAM教育推廣到全台灣。（編輯：陳清芳）1070608