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國軍第五作戰區聯合反空機降作戰演練

軍聞社2018/06/07 10:06
▲ 陸航與空勤總隊於國軍第五作戰區「聯合反空（機）降作戰演練」中執行空中突擊作戰。（軍聞社記者卓以立攝）
▲ 陸航與空勤總隊於國軍第五作戰區「聯合反空（機）降作戰演練」中執行空中突擊作戰。（軍聞社記者卓以立攝）
國軍第五作戰區「聯合反空（機）降作戰演練」，特戰部隊執行空降任務，全部順利圓滿。（軍聞社記者卓以立攝）C-130運輸機執行悍馬車空投任務。（軍聞社記者卓以立攝）IDF戰機投放熱焰彈。（軍聞社記者卓以立攝）戰車投放煙幕彈。（軍聞社記者卓以立攝）

（軍聞社記者​​​​​​​​​​卓以立臺中7日電）國軍第五作戰區今日於空軍清泉崗基地執行漢光34號演習「聯合反空（機）降作戰演練」，操演採「實兵、全裝」模式，全程區分基地防衛作戰及反空（機）降作戰兩階段，同時運用基地守備兵力、地區後備動員兵力及常備部隊，藉實戰場景磨練聯戰作為，達成訓練目標。

操演第一階段為「基地防衛作戰」，依全民防衛動員機制，整合並善用民間資源，首次運用民用型無人機及航控人員，執行戰場偵蒐、目標標定、戰果監控等，納入此次作戰驗證。

其次，在機場跑、滑道搶修方面，採人、裝併徵的動員方式，徵集民間機具及操作人員納入軍勤隊編組，模擬戰時機場跑、滑道搶修作業；另於指管通信中繼備援項目，結合民營電信公司演練通信中繼運用等作為，維持部隊指管暢通。

此外，為強化後備戰力，此次並動員後備部隊實施臨戰訓練及軍勤隊投入清泉崗基地反空（機）降作戰整備，磨練軍事動員效能。

操演第二階段為「反空（機）降作戰」，區分防空部隊暨戰機緊急起飛接戰、基地防衛部署、基地防衛作戰、空中密接支援、空中突擊作戰及攻擊掃蕩作戰等六個課目，透過實戰場景磨練作戰區的聯戰作為，同時提升指管效能，達成演習目標。

第五作戰區表示，特指部秦良丰上兵日前於漢光演習預演期間發生跳傘意外，目前傷勢穩定恢復中，這段期間，不僅單位弟兄自發性撰寫祈福卡片，國軍官兵也紛紛集氣祝福，而來自社會各界的打氣留言亦湧入良飛臉書，甚至在後續的預演期間，更出現AH-1W攻擊直升機艙窗戶內張貼「良丰加油」海報的感人畫面，這一切，在在展現「軍民同心、患難與共」的濃郁情誼，也將國人與國軍的心緊密的結合在一起。

此外，特戰指揮部指揮官張宗才少將身先士卒，帶著良丰的勇氣，秉持候特戰官兵「忠義驃悍」精神，重整信心再出發，親自率領特戰官兵，順利完成傘兵空降清泉崗的演習任務，以行動證明特指部官兵的精實訓練。

第五作戰區指出，此次演習參演部隊全體官兵均以參與此次任務為榮，期能藉由操演使官兵熟悉任務，發揮部隊戰力，也讓國人了解國軍戮力戰訓的成果，與捍衛國家安全的決心，進而支持國軍建軍備戰，凝聚全民國防共識。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
退輔會賡續強化殯葬履約管理 做蔡總統視導漢光演習/系列一

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