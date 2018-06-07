傅達仁今日安樂死　余天：人活的總是有點希望

85歲的資深體育主播傅達仁飽受胰臟癌病痛所苦，將於台灣時間今（7）日傍晚，在瑞士執行安樂死；資深藝人、民進黨新北市黨部主委余天表示，不樂見傅達仁選擇（安樂死）這條路走，「好死不如賴活」，人生總是有留戀的地方。

余天今天出席民進黨新北市黨部挺蕉農的記者會，媒體詢問余天對傅達仁選擇安樂死的看法？余天嘆了口氣後說，他跟傅達仁的交情超過50年，聽起來蠻悲哀的，其實再怎麼樣，人活的總是有點希望，不樂見傅達仁選擇（安樂死）這條路走，俗云「好死不如賴活」，人生總是有留戀的地方，但傅達仁自己選擇這條路，他只能給予祝福！