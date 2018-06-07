傅達仁今日安樂死　余天：人活的總是有點希望

85歲的資深體育主播傅達仁飽受胰臟癌病痛所苦，將於台灣時間今（7）日傍晚，在瑞士執行安樂死；資深藝人、民進黨新北市黨部主委余天表示，不樂見傅達仁選擇（安樂死）這條路走，「好死不如賴活」，人生總是有留戀的地方。
余天今天出席民進黨新北市黨部挺蕉農的記者會，媒體詢問余天對傅達仁選擇安樂死的看法？余天嘆了口氣後說，他跟傅達仁的交情超過50年，聽起來蠻悲哀的，其實再怎麼樣，人活的總是有點希望，不樂見傅達仁選擇（安樂死）這條路走，俗云「好死不如賴活」，人生總是有留戀的地方，但傅達仁自己選擇這條路，他只能給予祝福！
媒體也好奇余天與傅達仁的交情？余天指出，傅達仁選擇安樂死的決定前，並沒有跟他聯絡，因為他們很多年沒有碰面；此外，他們都是以老友的身份碰面，傅達仁也都稱呼他「哥們！哥們！」這麼多年的朋友選擇安樂死，他的心中很不捨，畢竟傅達仁是他進台視到現在，已經是50多年的老友。
傅達仁希望蔡英文政府能思考安樂死，有沒有想過幫他跟總統蔡英文反應，完成他的心願？余天認為，這個（安樂死）要尋求立委各個的共識，因為安樂死必須立法，而他現在也不是立委，只能建議立委們提這個（安樂死）的構想、議題後形成議案，讓大家共同的討論。
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