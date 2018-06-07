台歐盟力推5G 2021年啟動第2個7年計畫

（中央社記者廖禹揚台北7日電）5G商轉在即，經濟部長沈榮津今天表示，除目前與歐盟共同補助的H2020（歐盟展望2020計畫）外，也正在討論2021年起的補助計畫，可望透過與國際大廠與研究機構進行策略性合作。

H2020是歐盟自2014年至2020年，為期7年的科研架構計畫，是目前全球最大的開放式創新科技合作平台，H2020預計投入經費逾700億歐元（約新台幣2.48兆元）。

5G通訊技術發展快速，3GPP（第三代行動通訊組織）今年6月將完成第15版（Release 15）的5G通訊標準制定，全球廠商也將力拚在2019年5G網路商用化，經濟部技術處5G辦公室舉辦第5屆台北5G國際高峰會，邀請國內外廠商與專家來台交流。