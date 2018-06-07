被動元件MLCC供不應求 國巨再攀新高價

國巨董事長陳泰銘日前表示，被動元件供需缺口，恐到2019年仍無解。他進一步指出，國巨集團本身在MLCC訂單出貨比大於2，晶片電阻大於3，顯示市場需求持續大於供給，景氣相對不錯。現在機器設備交期更延長到14個月到18個月。

國巨盤中續維持歷史新高價。禾伸堂盤中來到233.5元，漲6.6%。華新科早盤最高來到420元，大漲7.5%，創歷史新高價，盤中來到414元，漲6%。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）積層陶瓷電容（MLCC）市況仍供不應求，相關類股強勢表態。國巨盤中最高來到1190元，再創歷史新高價。禾伸堂早盤逼近漲停。

華新科總經理顧立荊日前指出，日系電容供應商將產能轉移到車用電子領域和高容質MLCC，市場供貨緊俏，至於MLCC還會缺多久，「看不到隧道的盡頭」，

顧立荊表示，MLCC答交時程已經到明年，訂單超過6個月以上，設備交期已經談到2020年。

產業人士指出，村田製作所（Murata）、TDK等日系大廠仍持續朝向高毛利高單價車用電子領域發展。MLCC目前供需狀況仍緊缺。

觀察應用市況，從智慧型手機來看，以往平均單支手機只需要用到700顆MLCC，現在平均增加到1100顆左右；此外電動車成長帶動MLCC需求，平均每台需要1萬顆到1.5萬顆MLCC，相較傳統內燃機汽車平均3700顆到3800顆要多。

此外，4K電視也提升對MLCC的需求量；虛擬貨幣挖礦機的高階繪圖處理器、週邊IC和現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）對MLCC需求也大增。未來5G基地台對MLCC需求也會增加。

法人指出，MLCC前5大廠商包括村田、SEMCO、國巨、太陽誘電以及TDK，5家廠商合計市占率約8成多。（編輯：黃國倫）1070607