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中央社

繼花蓮金門 新北市府也將提年改釋憲聲請

中央社2018/06/07 11:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市長朱立倫今天在市政總質詢時正式宣布繼花蓮縣及金門縣政府後，新北市政府也將以地方政府名義聲請年改案釋憲。朱立倫強調，基於信賴保護原則，市府有責任去做這件事。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員陳明義感嘆軍公教在近來年金改革爭議受到很多不公平的對待，甚至外界有類似順口溜的說法就是「軍公教活著叫狗熊，因公殉職是英雄，活到退休變米蟲」，希望新北市也能提出年改釋憲，還給軍公教一個公道。

朱立倫表示，他對軍公教警消的貢獻表示肯定，對他們最近所受的委屈及不公平待遇，表達關切，對軍公教要走釋憲的法律途徑，目前花蓮縣及金門縣政府都代替提出釋憲聲請，他也當場表達支持及跟進態度。

朱立倫表示，希望了解憲政如何看待年改的爭議，應讓大法官依憲法來做解釋，聲請過程可能會遇到困難，但基於對所有公教警消人員同仁過去所受到委屈，新北市有責任去做這件事。

朱立倫強調，軍公教用一生及性命奉獻國家及民眾，從公時，國家給了承諾，但今天卻去調整，未符信賴保護原則，這就是政府的不對，社會上也不應用所謂分化及仇恨的製造來攻擊抹黑過去辛苦為國家貢獻的人員，同時，他也擔憂現在的同仁看在眼裡，也會影響士氣及未來投入公務決心。（編輯：李錫璋）1070607

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