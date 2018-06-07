繼花蓮金門 新北市府也將提年改釋憲聲請

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市長朱立倫今天在市政總質詢時正式宣布繼花蓮縣及金門縣政府後，新北市政府也將以地方政府名義聲請年改案釋憲。朱立倫強調，基於信賴保護原則，市府有責任去做這件事。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員陳明義感嘆軍公教在近來年金改革爭議受到很多不公平的對待，甚至外界有類似順口溜的說法就是「軍公教活著叫狗熊，因公殉職是英雄，活到退休變米蟲」，希望新北市也能提出年改釋憲，還給軍公教一個公道。

朱立倫表示，他對軍公教警消的貢獻表示肯定，對他們最近所受的委屈及不公平待遇，表達關切，對軍公教要走釋憲的法律途徑，目前花蓮縣及金門縣政府都代替提出釋憲聲請，他也當場表達支持及跟進態度。