爽快！《金家》欣蓉連呼小三6巴掌　網：看了好療癒

八點檔《金家好媳婦》劇情再掀高潮，讓網友直呼爽快。大老婆高宇蓁飾演的欣蓉，曾在記者會上給小三黃秋儀（張靜之飾）一記耳光，怕觀眾看得不過癮，近日劇情多了6巴掌。欣蓉女兒佳佳離家出走，欣蓉帶著女兒回家後發現她常被黃秋儀欺負，欣蓉二話不說立刻送給小三6巴掌。

佳佳離家出走後，欣蓉找到女兒帶她回家，與小三黃秋儀對話後才得知女兒被她打過，欣蓉氣得坐到黃秋儀身上，立刻搧她好幾個耳光，欣蓉邊打邊說：「修理妳是正常人都會做的事，我這輩子沒像現在這麼清醒過！」 網友看到這段劇情，心情大為爽快，紛紛直呼「這是我看到最爽的一集」、「那麼厚臉皮當賤女人。 打銀打兩剛剛好啦！」、「打死那個死小三蚯蚓﻿」、「臭小三什麼時候要下台﻿。」



▲秋儀給小三6巴掌，網友看了直呼爽。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.07）

在劇中高宇蓁也為戲落髮，她下定決心離開冠廷（王宏恩飾），做好離婚決定後，她剪掉20公分長髮，說著「斬斷情絲，就代表過去的我已經死了，從現在開始，我要迎接全新的自己。」劇中她與前男友趙駿亞配成新的一對，網友也期待日後這對昔日情侶會如何發展。



▲高宇蓁為戲落髮20公分。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.07）