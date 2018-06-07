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廣編／網石慶祝《天堂2：革命》一週年　推出重大更新

本報訊2018/06/07 12:19
▲網石慶祝《天堂2：革命》一週年，推出重大更新。（圖／公關照片）
▲網石慶祝《天堂2：革命》一週年，推出重大更新。（圖／公關照片）

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(7日)宣布，MMORPG《天堂2：革命》慶祝一週年，並為遊戲帶來重大更新。

全新登場的名譽戰場為3vs3的即時對戰系統，將於每周二與每周四開放。戰場上將隨機出現增益效果，因此場上的溝通與團隊的策略玩法對獲勝相當重要。玩家將根據每個季賽結束時自身所屬的聯盟而獲得不同的獎勵，且於名譽戰場獲勝後可以獲得如名譽硬幣等道具。


▲全新時空裂縫副本「龍之心寺院」登場。（圖／公關照片）

新的時空裂縫副本「龍之心寺院」於本次更新後同步推出。「龍之心寺院」將出現龍族特性的怪物，玩家將可以透過先前推出的龍族特性裝備更輕鬆的通關，且將能獲得全新的「覺醒的安伯力恩披風」為獎勵。


▲《天堂2：革命》盛大慶祝一週年紀念活動。（圖／公關照片）

不僅如此，《天堂2：革命》也舉行了慶祝一週年紀念的重大活動，玩家可獲得《天堂2：革命》一週年禮物箱、稀有製作卷軸選擇箱、SR級飾品選擇箱和透過每日參與遊戲可獲得的其他物品。


▲製作一週年紀念蛋糕可獲得豐富的遊戲內獎勵。（圖／公關照片）

在一週年蛋糕製作慶祝活動中，玩家每日能藉由完成遊戲內任務獲得點數，使用點數後能製作蛋糕並獲得不明製作卷軸、SR級飾品選擇箱和其他獎勵。此外，玩家也能於地圖上找到寶箱並獲得馬夫勒的庇佑、祝福的強化卷軸、UR級超越石和更多獎勵。

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