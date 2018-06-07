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首座O2O郵購站 郵政虛實合一購物更便利

中央社2018/06/07 12:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）中華郵政公司今天上午在台北市民生郵局，啟用全國首座「O2O郵購站」，結合郵政虛實商流平台、台灣Pay掃碼付金流支付及多元郵政物流服務，提供更便利、貼心郵局購物體驗。

中華郵政在全台有1300多個據點，民國99年起建置郵政商城及郵政網購中心虛擬銷售平台，近年來更積極推動創新商業模式及通路革新。

中華郵政說，繼今年4月「數位郵局」啟用後，接續採店中店型態，推出嶄新的「O2O郵購站」（O2O指線上on line到線下off line），提供郵政商城、代售商品與集郵文創品實體展示、現場體驗及商品諮詢。

民眾可透過郵購e指通（ecpost）設備訂購，掃讀QRCode，利用台灣Pay金流系統付款，就可在窗口取貨，也可選擇郵政物流遞送，或i郵箱便利取件服務。

首座「O2O郵購站」裝設客製化會員福利體驗機，民眾可透過手機掃碼加入郵政商城，取得會員QRCode後，免費領取商品體驗包，既有郵政商城會員可直接登入會員專區，取得會員QRCode後領取，每位會員每天限領1份。

「O2O郵購站」也導入新科技及技術運用，藉由影像攝取，進行客群資訊及櫃位熱區蒐集，並結合大數據分析，深度解析顧客行為，依據顧客喜好調整商品擺設，並配備具人臉辨識功能的智慧數位看板，可針對不同客群推播適性商品資訊，讓民眾得到更貼心的服務與購物體驗。（編輯：陳清芳）1070607

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