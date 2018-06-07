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熊讚第二波周邊商品上市　粉絲8點出門卡位搶頭香

記者陳致宇／台北報導2018/06/07 12:29
▲搶到頭香的林小姐，早上 8 點就從中和帶著小孩來卡位。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）
▲搶到頭香的林小姐，早上 8 點就從中和帶著小孩來卡位。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）

台北市吉祥物熊讚魅力無法擋，北市府打造熊讚主題館，今（ 7 ）日再推出第二波限量商品，熊讚也到現場擔任一日店長，為排隊民眾準備限量簽名明信片，有熱情粉絲為了搶頭香，一早 8 點就出門來卡位。


▲熊讚主題館今（ 7 ）日再推出第二波限量商品，分別是詢問度超高的口罩及紙膠帶。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）


▲口罩以熊讚的臉部造型為設計，戴起來相當可愛。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）

熊讚主題館在 2018 台灣文博會後依舊引起熱烈討論，台北市政府 5 月移回市政大樓 1 樓北側休息區續展，販售熊讚限量主題商品。今日再度加碼推出口罩及紙膠帶，熊讚也親自到現場擔任一日店長，排隊前 100 位的民眾可獲得限量簽名明信片。


▲熊讚第二波周邊商品上市，一早就吸引逾百位民眾排隊搶購。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）


▲排隊前 100 位的民眾可獲得熊讚限量簽名明信片。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）

搶到頭香的林小姐，早上 8 點就從中和帶著小孩來卡位，她表示，一直都很喜歡熊讚，之前推出的周邊商品也都有購買，今日特別來搶購新商品，消費金額約 600 元。

關鍵字熊讚周邊商品紙膠帶口罩台北市政府熊讚主題館
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