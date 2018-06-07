探索現代新啟蒙 科技部邀中研院學者開講

（中央社記者朱則瑋台北7日電）科技部人文沙龍系列講座明天將在台東舉行，邀請中研院歐美研究所研究員鄧育仁，以「新啟蒙」為題發表演講，並與分別來自歷史及文學領域的學者對談交流。

科技部明天將在台東大學人文學院禮納布人文講堂，舉辦人文沙龍系列講座，邀請科技部人文司前司長、中央研究院歐美研究所研究員鄧育仁主講，同時邀請國立中正大學歷史學系主任楊維真、台東大學英美語文學系主任曾瑞華等兩位歷史及文學的人文領域學者與會座談，透過跨領域的對話，彼此交流，激盪燦爛的思想火花。

科技部今天透過新聞稿指出，18世紀以來，「啟蒙運動」敦促著人們應擁抱理性、勇於求知，批判性地反思人的限制與未來，在倫理與政治領域裡追求普世價值。啟蒙運動讓人類文明經歷意見分歧的盛況，對人類未來的共同方向則秉持非常樂觀的態度，然而，如果只是從「共同的理性能力」來回應意見分歧的情況，可能會看不到深刻的、艱難的人類處境。