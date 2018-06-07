探索現代新啟蒙 科技部邀中研院學者開講

（中央社記者朱則瑋台北7日電）科技部人文沙龍系列講座明天將在台東舉行，邀請中研院歐美研究所研究員鄧育仁，以「新啟蒙」為題發表演講，並與分別來自歷史及文學領域的學者對談交流。
科技部明天將在台東大學人文學院禮納布人文講堂，舉辦人文沙龍系列講座，邀請科技部人文司前司長、中央研究院歐美研究所研究員鄧育仁主講，同時邀請國立中正大學歷史學系主任楊維真、台東大學英美語文學系主任曾瑞華等兩位歷史及文學的人文領域學者與會座談，透過跨領域的對話，彼此交流，激盪燦爛的思想火花。
科技部今天透過新聞稿指出，18世紀以來，「啟蒙運動」敦促著人們應擁抱理性、勇於求知，批判性地反思人的限制與未來，在倫理與政治領域裡追求普世價值。啟蒙運動讓人類文明經歷意見分歧的盛況，對人類未來的共同方向則秉持非常樂觀的態度，然而，如果只是從「共同的理性能力」來回應意見分歧的情況，可能會看不到深刻的、艱難的人類處境。
隨後而起的「後啟蒙」的哲學反思，確認了理性的限制，尋求在多元差異中彼此都能認可的合理方案，而現代「新啟蒙」則更進一步要求人類必須正視各種意見分歧背後的認知模式，瞭解其多樣性與差異性，真誠面對新挑戰與價值的再反省。
鄧育仁指出，到了21世紀，相信理性能夠解決意見分歧的問題，已經成為一種迷思，不僅沒有實質助益，甚至有可能阻礙看清事實並導致言行違和。因此，「新啟蒙」這個議題的出現，正是要為現代公民開啟多元視野，要求現代公民珍惜多元價值的情勢，並正視多元的議題。
演講現場，鄧育仁將介紹新啟蒙的起源及內容，並以開放討論方式，與聽眾進行座談交流。（編輯：蘇志宗）1070607