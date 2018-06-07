缺水瘦一圈 嘉明湖變荷包蛋

（中央社記者盧太城台東縣7日電）不僅平地乾旱，山區也缺水，天使的眼淚－嘉明湖「瘦」了一圈，水位剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。

今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降。

「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中今天表示，在嘉明湖當高山揹工多年，第一次看到嘉明湖「這麼瘦」，5月間水位一度只剩下一半，前幾天有下雨，回升到6成。

邱冠中說，今年至今山區未出現豪大雨，沒有充沛的雨水注入，使得嘉明湖水位下降，目前的水位大概只有6成，通常必須有颱風或是連續2天豪大雨，才會滿水位。