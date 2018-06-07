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中央社

民進黨團提11日開臨時會 處理軍人年改等17案

中央社2018/06/07 12:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北7日電）民主進步黨立法院黨團今天送出提請6月11日至7月6日召開臨時會的提案，審議包括攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案在內等17案。

柯建銘、何欣純、許智傑等65位民進黨立委提案，為因應社會經濟環境的變遷，強化空氣污染管制，提升企業國際競爭力，周延防制洗錢的法制環境，設計長留久用、基金永續的軍人年改政策目標，維持各機關基本運作及重大建設計畫的預算得以順利執行，提請召開第五會期第一次臨時會。

提案建請臨時會審議陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案、公司法部分條文修正草案、都市更新條例部分條文修正草案、建築法部分條文修正草案、國家語言發展法草案、文化創意產業發展法部分條文修正草案、文化內容策進院設置條例草案、社會團體法草案、行政院組織法部分條文修正草案、法院組織法部分條文修正草案、司法院大法官審理案件法修正草案、毒性化學物質管理法修正草案、礦業法修正草案、107年度中央政府總預算案各單位預算凍結案、國家通訊傳播委員會委員提名名單同意案等17案。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統咨請或立法委員1/4以上請求，得開臨時會。（編輯：楊凱翔）1070607

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