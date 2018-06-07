NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈Q彈配菜咬不斷　夾起一看頭皮發麻蔡英文自評民進黨古意　網友狂噓8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

勝麗5月營收創26個月高點 Q2業績看佳

中央社2018/06/07 12:20
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）車用CMOS影像感測器封測廠勝麗自結5月合併營收新台幣2.05億元，是26個月來高點。法人估勝麗業績逐季成長，第2季業績看季增10%，可創9季以來單季高點。

勝麗自結5月合併營收2.05億元，較4月1.96億元成長4.67%，比去年同期1.78億元增加14.9%。勝麗5月營收是2016年4月以來高點。

勝麗指出，受惠車用CIS影像感測器封測訂單維持高檔，5月份總出貨量較去年同期增加11%。

累計今年前5月勝麗自結合併營收9.74億元，較去年同期8.59億元成長13.3%。

勝麗產品主要集中在車用與安控產品，其中高毛利車用產品維持占整體營收6成以上。

展望今年，勝麗持續受惠車用CIS封測訂單維持高檔，主要是先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車未來逐漸成為趨勢，一線車廠投資，加上市場看好每台車安裝的CIS影像感測元件將在2020年增加1倍，高毛利車用產品與安控產品出貨量看佳。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ONSemiconductor）等持續擴大車用CIS元件出貨，後段封測業務委外代工，勝麗今年持續受惠大客戶安森美擴大釋單。此外，勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量。

法人預估，勝麗今年業績和車用影像感測封測可望逐季上揚，預估第2季業績較第1季成長9%到10%，可創9季以來單季高點，第2季每股純益可到2.7元到2.8元，今年每股純益可望超過11元。（編輯：楊玫寧）1070607

美參議院草案建議美軍參與台...民團籲臨時會審礦業法 民進...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan