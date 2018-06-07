勝麗5月營收創26個月高點 Q2業績看佳

勝麗自結5月合併營收2.05億元，較4月1.96億元成長4.67%，比去年同期1.78億元增加14.9%。勝麗5月營收是2016年4月以來高點。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）車用CMOS影像感測器封測廠勝麗自結5月合併營收新台幣2.05億元，是26個月來高點。法人估勝麗業績逐季成長，第2季業績看季增10%，可創9季以來單季高點。

勝麗產品主要集中在車用與安控產品，其中高毛利車用產品維持占整體營收6成以上。

展望今年，勝麗持續受惠車用CIS封測訂單維持高檔，主要是先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車未來逐漸成為趨勢，一線車廠投資，加上市場看好每台車安裝的CIS影像感測元件將在2020年增加1倍，高毛利車用產品與安控產品出貨量看佳。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ONSemiconductor）等持續擴大車用CIS元件出貨，後段封測業務委外代工，勝麗今年持續受惠大客戶安森美擴大釋單。此外，勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量。

法人預估，勝麗今年業績和車用影像感測封測可望逐季上揚，預估第2季業績較第1季成長9%到10%，可創9季以來單季高點，第2季每股純益可到2.7元到2.8元，今年每股純益可望超過11元。（編輯：楊玫寧）1070607