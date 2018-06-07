幫夫看塔位　殉職飛官妻淚「我會永遠跟你在一起！」

▲F-16 戰機 4 日墜毀新北市五分山，空軍少校飛官吳彥霆不幸殉職，吳彥霆父親（前右 2）6 日上午在軍方陪同下抵達現場招魂，並特地向救災人員鞠躬致敬。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 107 年 6 月 6 日

本月 4 日上午國軍漢光演習，空軍少校飛官吳彥霆駕駛 F-16 戰機不幸墜毀殉職，讓各界深感哀慟。6 日上午，吳彥霆的妻子林芳瑩與其他家屬一同前往新店碧潭空軍烈士公墓，替殉職的丈夫看塔位，最後擲了兩個硬幣獲得聖筊，讓林芳瑩當場淚崩，向丈夫說道：「我過世了會在你旁邊」、「我們會永遠在一起！」



▲一架 F-16 戰機 4 日墜毀新北市五分山，飛官吳彥霆不幸殉職，家屬 6 日在失事現場完成招魂後，到基隆市立殯儀館安魂，招魂幡上掛著飛行服；面對媒體關切，家屬僅表示感謝。中央社記者王朝鈺攝 107 年 6 月 6 日

本月 6 日上午，吳彥霆的家屬前往五分山招魂，吳父一到現場，看見救援人員正在集結分配任務，特地走上前向他們鞠躬致謝，並表達對大家辛苦搜救的不捨，希望能按照救災計畫，不用特別延長時間。妻子林芳瑩則捧著吳彥霆的牌位，紅著眼眶喊道：「老公…我們上車囉！」現場氣氛十分哀戚。



▲空軍少校飛官吳彥霆殉職之後，留下妻子與年幼的兒子。（圖／翻攝自臉書 , 2018.6.7）

招魂結束後，一行人轉往新店碧潭空軍烈士公墓替吳彥霆看塔位，工作人員向林芳瑩介紹夫妻塔位，林芳瑩也用兩個銅板擲筊，問吳彥霆想不想住在這裡，最後則得到聖筊的回覆，讓她忍不住當場淚崩，喊道：「老公，我會永遠跟你在一起！」在場人士聽了無不鼻酸。