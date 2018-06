鮮肉歌手想買小賈內褲收藏　自爆是哈利波特粉絲

剛發行個人第三張創作專輯《同名專輯》的全民男友尚恩曼德斯(Shawn Mendes),在本周毫無意外地空降全美告示牌排行榜冠軍,創下告示牌史上「第三位最年輕歌手連續三張冠軍專輯」紀錄,現正在各地馬不停蹄地展開宣傳活動的他,日前來到了由名主持人詹姆斯柯登(James Corden)所主持的火紅單元「行動卡拉OK」,尚恩除了和柯登在車上演唱數首招牌歌曲包括〈勢不可擋〉(There's Nothing Holdin' Me Back)、 〈真正的我〉(In My Blood)、 〈憐憫〉(Mercy)等歌曲,也在節目中小秀了一段曲棍球的美技。