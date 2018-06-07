NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈混血女模露E奶哺乳　滿是母愛拍車窗誤認搶劫　父開槍擊斃親生子8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

鮮肉歌手想買小賈內褲收藏　自爆是哈利波特粉絲

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/07 13:16
▲尚恩曼德斯（左）在「行動卡拉OK」的節目上透露想買小賈斯汀的內褲，笑翻眾人。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.06）
▲尚恩曼德斯（左）在「行動卡拉OK」的節目上透露想買小賈斯汀的內褲，笑翻眾人。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.06）

剛發行個人第三張創作專輯《同名專輯》的全民男友尚恩曼德斯（Shawn Mendes），在本周毫無意外地空降全美告示牌排行榜冠軍，創下告示牌史上「第三位最年輕歌手連續三張冠軍專輯」紀錄，現正在各地馬不停蹄地展開宣傳活動的他，日前來到了由名主持人詹姆斯柯登（James Corden）所主持的火紅單元「行動卡拉OK」，尚恩除了和柯登在車上演唱數首招牌歌曲包括〈勢不可擋〉（There's Nothing Holdin' Me Back）、 〈真正的我〉（In My Blood）、 〈憐憫〉（Mercy）等歌曲，也在節目中小秀了一段曲棍球的美技。

尚恩在節目中首度透露現在自己一個人搬出來住，不跟父母住在一起，但是他還是跟青少年一樣，不愛煮飯跟整理家裡，媽媽也會主動要求來家裡幫他。他還自爆是一個重度哈利波特迷，還在節目中cosplay成哈利波特、魔法學校校長鄧不利多，更透露第一次見到飾演妙麗的女星艾瑪華森（Emma Watson）還緊張到冒汗。


▲尚恩曼德斯（左）自爆是哈利波特迷。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.06）

最後他們還大開流行天王小賈斯汀的玩笑，柯登突然聊起有傳言小賈斯汀每天都換穿一條全新內褲，如果他能把穿過的內褲拿去網路上賣會有多好，這樣大家都會很開心，尚恩接著就開玩笑回答說如果真是如此，他願意用500美金收購一條小賈穿過的內褲，柯登緊接著搞笑問尚恩願不願意買他穿過的內褲，尚恩回答：「我願意花500美金離它越遠越好。」爆笑對話笑翻網友。

關鍵字尚恩曼德斯行動卡拉ok柯登
「月半」女孩飛起來　雕塑完美曲線潔西J 巡演開跑　9月來台灣！

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan