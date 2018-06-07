鮮肉歌手想買小賈內褲收藏　自爆是哈利波特粉絲

剛發行個人第三張創作專輯《同名專輯》的全民男友尚恩曼德斯（Shawn Mendes），在本周毫無意外地空降全美告示牌排行榜冠軍，創下告示牌史上「第三位最年輕歌手連續三張冠軍專輯」紀錄，現正在各地馬不停蹄地展開宣傳活動的他，日前來到了由名主持人詹姆斯柯登（James Corden）所主持的火紅單元「行動卡拉OK」，尚恩除了和柯登在車上演唱數首招牌歌曲包括〈勢不可擋〉（There's Nothing Holdin' Me Back）、 〈真正的我〉（In My Blood）、 〈憐憫〉（Mercy）等歌曲，也在節目中小秀了一段曲棍球的美技。

尚恩在節目中首度透露現在自己一個人搬出來住，不跟父母住在一起，但是他還是跟青少年一樣，不愛煮飯跟整理家裡，媽媽也會主動要求來家裡幫他。他還自爆是一個重度哈利波特迷，還在節目中cosplay成哈利波特、魔法學校校長鄧不利多，更透露第一次見到飾演妙麗的女星艾瑪華森（Emma Watson）還緊張到冒汗。



▲尚恩曼德斯（左）自爆是哈利波特迷。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.06）

最後他們還大開流行天王小賈斯汀的玩笑，柯登突然聊起有傳言小賈斯汀每天都換穿一條全新內褲，如果他能把穿過的內褲拿去網路上賣會有多好，這樣大家都會很開心，尚恩接著就開玩笑回答說如果真是如此，他願意用500美金收購一條小賈穿過的內褲，柯登緊接著搞笑問尚恩願不願意買他穿過的內褲，尚恩回答：「我願意花500美金離它越遠越好。」爆笑對話笑翻網友。