民團籲臨時會審礦業法 民進黨團提案排入

立法院經濟委員會在5月30日時初審通過礦業法修正草案，但多數關鍵條文皆保留送朝野協商。地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、法律扶助基金會等多個民間團體，上午在立法院外召開記者會，呼籲民進黨在明天的立法院談話會中，能將礦業法修正草案排入臨時會議議程。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天向中央社記者表示，礦業法修正草案在本會期末完成初審送出委員會，為回應環保團體要求與民意，已提案將礦業法修正草案排入臨時會議程，希望能儘快在臨時會處理。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）地球公民基金會等多個民間團體今天上午在立法院外召開記者會，呼籲民進黨將礦業法修正草案排入這次立法院臨時會議程，展現改革的魄力與決心，通過進步版本的礦業法。

地球公民基金會花東辦公室專員黃靖庭今天說，礦業法需要修正條文非常多，包括拔除霸王條款、礦權展限需經國土區位和環評審議、礦業開發需踐行原住民族基本法保障部落權益等，都是關鍵且必要的改革。

黃靖庭表示，全面執政的民進黨說改革需要時間，經過一年時間民間已經等的夠久，這次修法只是修正長期向礦業權者傾斜的不合理條文，這樣的修正並不是要為難礦業權者，而是希望礦業權開發可以正常化。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，這次的修法，對於違法取得礦權撤銷事由，應增加「賄賂」、「恐嚇」，而不限於政院版的「詐欺」、「偽造文書」，且只需確定有罪，即應撤銷以不法手段取得的礦權，不應限於未受緩刑或得易科罰金宣告。

南澳青年聯盟盟主Yabung Toli說，他們堅持主張礦業法必須納入原基法相關條款，讓所有在地原住民族能夠自己來決定部落與土地之間資源利用的關係，讓原住民族能夠依法保護自己的傳統領域和文化，透過協議的機制，避免大規模開發造成環境不可逆的衝突。（編輯：林沂鋒）1070607