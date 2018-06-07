天菜男神當場撩髮秀M形禿　豁達面對中年危機

好萊塢不乏天菜級明星男神，但部分男星卻得面臨中年禿頭的問題，長相帥氣、擁有模特兒身材的演員艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）就是其中一位，他近日在脫口秀節目上自爆面臨掉髮危機，更當場在節目現場撩起頭髮、秀出後退的髮線，絲毫不在意粉絲幻想破滅。
▲艾希頓庫奇在節目上對掉髮問題侃侃而談。（圖／翻攝Team Coco YOUTUBE , 2018.06.07）
艾希頓庫奇日前在名主持人康納歐布萊恩（Conan O'Brien）的節目上大方透露有掉髮危機，已經40歲的他說，25歲時就發現自己有落髮問題，雖然服藥後狀況改善許多，但因為和演員老婆蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）計畫生小孩，擔心藥物會影響胎兒，遂自行停藥，沒想到最近又開始掉髮，不過他坦然面對，表示如果真的禿頭也不會戴假髮，「就當作是一種新造型吧！」
▲艾希頓庫奇當場撩髮秀後退髮線。（圖／翻攝Team Coco YOUTUBE , 2018.06.07）
其實不只艾希頓庫奇有禿頭問題，像是英國男星裘德洛（Jude Law）的M型禿就非常明顯，有張俊俏帥臉的他卻飽受髮線後退之苦，他自己也不喜歡提到此事，而奧斯卡影帝尼可拉斯凱（Nicolas Cage）出道時就髮量稀疏，不過也無礙後來發展，英國「光頭帥哥」傑森史塔森（Jason Statham）更是以禿頭形象打天下，還曾多次被選為性感偶像，禿頭反而成為他的招牌。