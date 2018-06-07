天菜男神當場撩髮秀M形禿　豁達面對中年危機

好萊塢不乏天菜級明星男神，但部分男星卻得面臨中年禿頭的問題，長相帥氣、擁有模特兒身材的演員艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）就是其中一位，他近日在脫口秀節目上自爆面臨掉髮危機，更當場在節目現場撩起頭髮、秀出後退的髮線，絲毫不在意粉絲幻想破滅。



▲艾希頓庫奇在節目上對掉髮問題侃侃而談。（圖／翻攝Team Coco YOUTUBE , 2018.06.07）