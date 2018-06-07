特斯拉產量可望達標 貿聯-KY強登漲停

（中央社記者韓婷婷台北7日電）特斯拉（Tesla）Model 3週量產5000輛目標可望在6月底達標，激勵特斯拉股價6日大漲9.74%，台灣電池線束廠貿聯-KY也受到激勵，今天股價強勢跳空開高強登漲停價250元。
貿聯-KY今天股價受到特斯拉大漲及量產瓶頸有望突破的好消息，直接以244元，上漲16.5元開出，之後隨即直衝漲停價250元，截至中午12時為止，漲停委買張數仍高掛4182張，成交量放大到2493張。出現近幾個月來罕見的強彈氣勢。
特斯拉執行長兼董事長馬斯克（Elon Musk）在6月6日的股東會上指出，生產線現在有能力每週生產3500輛Model 3，因此，6月底前達到每週生產5000輛的目標「相當有可能」。
另外，根據CNBC、路透社、MarketWatch 等外電報導，美國內華達州超大電池廠「Gigafactory」的電池產量，也會在短期內超過所有電動車廠（包括中國業者）的總合。化解先前市場擔憂電池難產，成為影響Model 3產量的關鍵問題。
貿聯-KY5月合併營收新台幣16.65億元，月減8.94%，年增24.07%，貿聯表示，5月除了電器用線持平外，其他產品線因客戶庫存調整，拉貨較上個月略為保守。貿聯-KY累計1到5月合併營收為81.96億元，年增81.3%。
貿聯-KY跳脫連接器的紅海市場，積極布局多元產業，切入車用、家電、半導體、資訊等領域，近日也獲美系外資首次評價，給予「優於大盤」的投資評等，目標價285元。
根據外資報告指出，以「導航快速轉變的趨勢：多角化是成功關鍵」為標，指出後手機時代，物聯網、人工智慧（AI）、智慧製造全面蓬勃，硬體技術出現結構轉變之際，產品多角化與升級提高附加價值，將是成長超越同業關鍵。（編輯：楊凱翔）1070607