特斯拉產量可望達標 貿聯-KY強登漲停

（中央社記者韓婷婷台北7日電）特斯拉（Tesla）Model 3週量產5000輛目標可望在6月底達標，激勵特斯拉股價6日大漲9.74%，台灣電池線束廠貿聯-KY也受到激勵，今天股價強勢跳空開高強登漲停價250元。

貿聯-KY今天股價受到特斯拉大漲及量產瓶頸有望突破的好消息，直接以244元，上漲16.5元開出，之後隨即直衝漲停價250元，截至中午12時為止，漲停委買張數仍高掛4182張，成交量放大到2493張。出現近幾個月來罕見的強彈氣勢。

特斯拉執行長兼董事長馬斯克（Elon Musk）在6月6日的股東會上指出，生產線現在有能力每週生產3500輛Model 3，因此，6月底前達到每週生產5000輛的目標「相當有可能」。