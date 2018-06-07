企業女性當家占比達36.6% 教育業最多

（中央社記者潘姿羽台北7日電）女力崛起，企業由女性當家的情形也愈來愈普遍，據主計總處最新工商普查結果，2016年底企業負責人為女性者的占比已升至36.6%，各行業中，又以教育業占比逾5成最高。

據主計總處最新發布的2016年工業及服務業普查初步統計結果，除了可看出企業家數、營運狀況，從中也發現由女性擔任企業負責人的情形愈來愈普及。

主計總處統計指出，2016年底，企業負責人為女性者共計47.5萬家、約占36.6%，其中服務業部門由女性擔任負責人的企業占了39.5%，高於工業部門的26.0%。