NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈Q彈配菜咬不斷　夾起一看頭皮發麻蔡英文自評民進黨古意　網友狂噓8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

高中數學競賽開放報名 邀組隊較勁

中央社2018/06/07 12:41
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北7日電）九九文教基金會今天表示，全國高中數學競賽將於8月舉行，競賽兼顧個人表現與團隊合作且著重臨場應變，並與國內數學教育結合，歡迎高中生組隊參賽。

九九文教基金會今天發布新聞稿表示，第20屆全國高中數學競賽（TRML）由九九文教基金會及國立政治大學主辦，將於8月18日、19日舉行，只要是高中學生及高中以下學生都可組隊參賽，比賽共分團體賽、思考賽、個人賽及接力賽，題目範圍包括數論、代數、幾何及組合等主題。

九九文教基金會表示，全國高中數學競賽兼顧個人表現與團隊合作、著重臨場應變，每隊皆由15位隊員、1位指導教師與1位試務人員共同組成，即日起至6月11日開始報名，額滿為止，北、中、南區都將分別設置競賽場地。

九九文教基金會董事長何焱銘指出，從報名隊數每年增加的情況來看，可發現國內學習數學的動能十分厚實，TRML的競賽試題內容都是大學教授苦心設計，希望和國內數學教育相結合，也希望藉由TRML，提昇學子的學習能力與學習動機。

九九文教基金會榮譽董事長顏啟麟表示，TRML因為競賽時間短、題目多，除了個人的數學能力外，臨場反應與分工合作是致勝的關鍵，尤其是幾個偏難題目一定要靠大家腦力激盪，才能在很短時間內將團隊力量發揮最大效果並順利解題。（編輯：陳清芳）1070607

住展風向球 連續3個月微升助家鄉紓解運輸量 台科大外...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan