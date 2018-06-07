高中數學競賽開放報名 邀組隊較勁

（中央社記者許秩維台北7日電）九九文教基金會今天表示，全國高中數學競賽將於8月舉行，競賽兼顧個人表現與團隊合作且著重臨場應變，並與國內數學教育結合，歡迎高中生組隊參賽。

九九文教基金會今天發布新聞稿表示，第20屆全國高中數學競賽（TRML）由九九文教基金會及國立政治大學主辦，將於8月18日、19日舉行，只要是高中學生及高中以下學生都可組隊參賽，比賽共分團體賽、思考賽、個人賽及接力賽，題目範圍包括數論、代數、幾何及組合等主題。

九九文教基金會表示，全國高中數學競賽兼顧個人表現與團隊合作、著重臨場應變，每隊皆由15位隊員、1位指導教師與1位試務人員共同組成，即日起至6月11日開始報名，額滿為止，北、中、南區都將分別設置競賽場地。