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助家鄉紓解運輸量 台科大外籍生設計交通轉運站

中央社2018/06/07 12:48
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北7日電）台科大建築系外籍學生羅寇特，有感於家鄉首都觀光人潮眾多，現有港口難以負荷龐大運輸量，因此提出建造交通樞紐轉運站的計畫，設計可供多種交通工具使用的轉運站。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，台科大建築系畢業展於今天至11日在松山文創園區1號倉庫展出，現場展出51件作品，涵蓋都市設計到實體木造作品，展現對城市及環境的關懷。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，台科大建築系學生從生活經驗中找出有待解決的空間及環境問題，提出改善構想及設計，藉由作品內涵展現對在地文化、社會議題的關懷，學校也期望學生透過建築設計對社會有所貢獻。

來自台灣邦交國、聖克里斯多福及尼維斯的台科大建築系學生羅寇特（Kurt Pollock），看見家鄉首都巴士地（Basseterre）觀光人潮眾多，現有港口恐無法負荷日趨龐大的運輸量，因此提出建造交通樞紐轉運站的計畫，設計可供火車、公車、計程車、自行車、輪船等交通工具使用的轉運站。

羅寇特表示，巴士地旺季時曾經5天就湧現3萬人，等於是全國一半人口數，但現在只有1個小公車候車亭及小港口，根本不敷使用，颶風來襲時甚至還會淹水；為了改善家鄉交通及城市環境，他設計能運用大陽能發電並節能的轉運站，轉運站不僅有國際輪船港口、國內交通站，也有旅館、購物中心，甚至有通往機場的地下快速運輸系統。

至於容易遭受天災破壞的海岸與港口地區，羅寇特表示，目前海岸線幾乎沒有植物覆蓋，因此規劃在海岸線種植樹木擋風並保護土壤，同時設計增建人行道，經過綠化的海岸也可以做為鳥類、魚類的生活空間，他也希望有機會將這個構想提給當地政府，未來也打算把所學帶回家鄉。

台科大建築系學生高楚岳因為家裡開工廠，小時候常住在工廠裡，深刻體會工廠環境悶熱的問題，他對桃園科學園區2期提出工廠環境改善計畫，結合風道與廠房，將風導入廠房中，降低生產線溫度，並透過園區建築物建造的位置及角度，讓風能順利進入園區內，並增加綠地達到降溫效果。（編輯：黃于）1070607

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