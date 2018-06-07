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基隆景點迷人吸引拍片　 懷舊味市立醫院最夯

記者蔡琇惠／基隆報導2018/06/07 13:19
▲愈來愈多的影視劇組前來基隆取景，有懷舊風味的基隆市立醫院是最熱門的拍攝地點。（圖／基隆市政府提供）
▲愈來愈多的影視劇組前來基隆取景，有懷舊風味的基隆市立醫院是最熱門的拍攝地點。（圖／基隆市政府提供）

到基隆一遊，大有機會遇到偶像拍戲！基隆市政府統計，愈來愈多的影視劇組前往基隆取景，與去年同期相比，件數暴增2.6倍，最熱門的拍攝場景熱點前5名分別為市立醫院、中山橋、大武崙澳底沙灘及海洋廣場，而佛手洞及漁會正濱大樓則並列第5名。

基隆市政府指出，基隆特殊港市環境、交通便利，地理環境依山傍水，有迷人的海岸線及天然的地景，以及歷史人文建築，都是吸引影視劇組前來拍攝的好條件，基隆也從狹小的街道，成為有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運等的拆除，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，讓基隆漸漸成為擁有美景無敵的海洋城市，讓影視協拍的詢問度大增。

根據行政處新聞科的統計，申請影視協拍案件件數自104年起逐年成長，103年協拍18件、104年協拍17件、105年協拍26件、106年協拍43件，106年的協拍件數較105年成長了65%，而今(107)年累計到5月底止協拍件數有47件，已超越去年一整年的件數，更是去年同期件數的2.6倍。

最熱門的拍攝點，依序為市立醫院、中山橋、大武崙澳底沙灘、海洋廣場、佛手洞、漁會正濱大樓等，而阿根納造船廠、碧砂漁港、八斗子漁港也很受劇組的歡迎。另外，基隆地標公園、廟口以及白米甕、槓子寮、大武崙等砲台，或是人行天橋、巷弄街道等也都有劇組申請協拍。

今(107)年影視協拍部分，無論是即將播映的電視劇「人際關係事務所」，或近期大受歡迎的電視劇「翻牆的記憶」、甫開鏡的公共電視新創電影「完美正義」、董事長樂團「瘋人」mv及美食節目「食尚玩家」等，都不約而同看上基隆的特有景觀及人文建築，特地前來取景拍攝。

去年則有電視劇「牡丹花開」、「外鄉女」、影集「鑑識英雄」及電影「姊妹」等有許多畫面是在基隆拍攝，更有由韓國影帝黃政民擔綱演出的韓國電影「工作」及日本知名女子團體櫸坂46拍攝「進撃的21人」MV，讓基隆美景也能和更多國外觀眾分享。

基隆市府去年建置「隆來拍電影」網頁，讓劇組可以透過協拍網頁獲取場景及協拍資訊，期盼有更多的影視劇組來基隆拍攝取景，讓基隆的美透過電視電影的視角，讓更多人看見。「隆來拍電影」網址：http://keelung-camera.tw/zh-TW。

關鍵字基隆市立醫院董事長樂團人際關係事務所翻牆的記憶
嘉縣英雄聯盟邀救海洋　也拯救自己

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