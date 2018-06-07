衝刺兩岸3D列印市場 震旦行扣除電信5月營收年增1

震旦行 (2373-TW) 布局兩岸 OA、家具、3D 列印等市場，尤其在中國大陸事業挹注下，5 月營收 11.8 億元，扣除震旦電信營收的比較基準，年增 16%，累計前 5 月營收年增 12%；股東會預計 6 月 12 日召開，將討論現金股利 6 元案及補選 1 名獨立董事。

震旦行統計，大陸事業 5 月營收為人民幣 1.77 億元，年增 17%，占比 70 %；累計前 5 月營收為人民幣 8.6 億元，年增 15%，營收占比 70 %。

震旦行股東會下周將登場，董事長林樂萍在年報致股東報告書中指出，去年合併營收 143.7 億元，年減 1%，稅後純益 18.1 億元，年增 45%，每股純益 6.67 元，稅後純益及每股純益在大陸事業成長貢獻下同步創新高。

他表示，去年大陸數位多功能機銷售台數成長率及彩機銷售占比都大幅超越市場水平，因應互聯網經濟，去年大陸震旦雲商平台正式營運，跨足電子商務。

林樂萍強調，對今年兩岸景氣維持審慎樂觀，將持續做好組織變革、精進各項平台，提升經營績效及競爭力，同時將加強與外部交流合作，引進更多新商品、技術及人才，創造更高績效。

針對各事業發展策略，林樂萍指出，OA 事業將聚焦大陸直、經銷通路，提升產值擴大經濟規模及市占率，優化軟體加硬體整合解決方案，完善智能客服中心，導入 APP 叫修服務及線上技術客服。

家具事業將強化後勤供應鏈整合，結合國際級設計專業人才共同研發新商品，全力拓展大陸經銷通路，擴大二線城市市占率。

3D 事業持續開拓兩岸列印 3D 市場，擴大 3D 應用服務，除聚焦工業級應用如汽車、鞋業、航太、電子產業外，且深耕醫療及教育市場；建置高 3D 服務中心，提供打樣及量測服務。

另外，震旦辦公雲，將針對中小企業提供辦公雲應用服務，協助成為全方位智能企業。