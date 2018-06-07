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中央社

川金會一天可能不夠 傳美方預備兩天議程

中央社2018/06/07 12:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）知情人士透露，美國官員已經為總統川普和北韓領導人金正恩可能在新加坡舉行第2天會談預作準備工作，一旦兩人決定繼續進行會談。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前川普和金正恩訂於12日首次會面，川普翌日返美。但是消息人士透露，在新加坡負責安排峰會事宜的美方官員已經備妥一套應變方案，讓川普和金正恩兩人在進行一天的峰會後，得以繼續討論，其中包括安排第2天會面事宜。

白宮發言人婉拒對此發表評論。

至於川普是否想和金正恩進行2天峰會，目前還不明朗，但他曾表達希望會談能有彈性，也曾對助理和美國盟友強調，他在和北韓領導人會談時，會跟著自己的直覺走。

這場峰會將會是美國在任總統和北韓領導人的歷史性首次會面。

華府已經強調美方將要求平壤完全、可驗證且不可逆的非核化。但在峰會前一週，金正恩是否會承諾達成這個目標仍是一大問號。美國官員指出，這是金正恩要做的決定。

雖然不排除連續第2天會議的可能性，但美國官員也小心地不去渲染川金首次會面可以達到的成果。

川普上週做出類似表示，他表明這場會面將是和北韓對話的開端，也不太可能在首次會面就達成他所有的目標。

川普說：「我認為這是場『認識對方的會議』，還可以是相當正面的事。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070607

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