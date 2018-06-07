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晶電今年下半年Mini LED營收可望占5% 20

鉅亨網2018/06/07 13:02
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LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 積極耕耘 Mini LED 領域，產品將於下半年小量出貨，外資預估，Mini LED 將占晶電下半年營收約 3% 至 5%，明年營收占比可達 7%，到 2020 年營收貢獻則可望達整體營收的 20 至 25%；至於 VCSEL 的 3D 感測應用仍在認證階段，預估明年營收占比可達 3%。

晶電日前在 5 月底的法說會上宣布，未來晶電將轉型，以集團姿態持有負責 LED 事業的晶電企業、負責半導體代工業務的晶電半導體，及負責模組與元件事業的晶電科技等 3 家子公司。瑞信證券出具報告指出，經營團隊預期，其半導體代工與模組及元件等新業務，到 2020 年至 2021 年將占整體營收 3 成。

晶電第 2 季由於照明與電視背光下游客戶庫存高，需求持續疲弱，而四元紅光 LED 需求責持穩，且預期動能將持續至第 3 季，經營團隊指出，雖然第 2 季市況不佳，但四元紅光營收占比將較第 1 季的 35% 提高至 40%，可望提升毛利率表現，第 2 季應可達損平，預期電視背光需求將於第 3 季回溫，加上小量出貨 MIni LED 的營收貢獻，營運將優於第 2 季。

瑞信證券指出，晶電今年下半年將出貨 Mini LED 產品給華為，預計將占下半年營收 3% 至 5%，目前晶電也與其他手機客戶及遊戲、車用與電視應用的面板業者合作，明年將有更多利潤較高的營收貢獻，預估營收占比達 7%。

晶電預期到 2020 年將有 3 至 4 成氮化物產能用於生產 Mini LED，瑞信證券分析，若以氮化物占整體營收約 65% 至 70% 來計算，意味著屆時將有 20% 至 25% 的營收貢獻。

至於 VCSEL 技術部份，瑞信證券表示，晶電已開始出貨 VCSEL 距離感測器，但用於 3D 感測的 VCSEL 技術仍在認證階段，目前進程相較 Mini LED 緩慢，預估 VCSEL 明年營收占比可達 3%。

瑞信證券指出，由於今年上半年氮化物需求疲弱，加上 VCSEL 進程稍緩，下修對晶電今年每股純益預估值，由 1.68 元下修至 1.14 元，目標價則由 68 元下調至 55 元。

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