〈房產〉北台灣住宅市場買氣復甦溫吞 住展風向5月仍

北台灣新建案市場買氣溫吞，新成屋市場新增供給量也減少，代表北台灣新建案市況的住展風向球，2018 年 5 月分數來到 34 分，較 4 月微增 0.1 分，對應燈號仍為黃藍燈，已連續 3 個月亮黃藍燈。

市調單位住展企研室經理何世昌表示，今年來新建案市場呈現溫吞前進的格局，雖然推案量大，但成交速度仍舊不快，預料未來一、二個月市況變化幅度應該不大。

何世昌指出，北台灣 5 月新建案市場來人量與 4 月差距不大，但成交組數略增約一成，主要來自桃、竹地區貢獻。台北市雖然表現乏力，但近期豪宅銷售卻不差，原因是線上銷售中的豪宅案維持讓利姿態不變，再加上房市恐慌氣氛不再，客戶出手意願提高，因而成交狀況比去年來得好。