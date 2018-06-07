歐洲央行將終結QE？ 歐債、美債殖利率同步攀升

歐洲央行 (ECB) 的首席經濟學家 Peter Praet 於 6 日表示，將在 6 月 14 日於拉脫維亞召開的會議中，討論 QE 退場的時間點。在 ECB 可能轉向鷹派作風下，義大利公債與美債殖利率走升，美元兌歐元則是下滑。

在歐元區面臨主權債危機後，歐洲央行開始實施量化寬鬆政策，目前預計將在 9 月之前，維持以每月 300 億歐元 (350 億美元) 的額度購買歐洲各國主權債。Praet 表示，歐洲央行管理委員會將討論 QE 退場的措施。

Praet 週三指出：「信號顯示，通膨正朝著我們的目標方向改善，而且歐元區經濟潛在的力量正在影響工資，這些都支持我們的信念，通膨將在中期達到低於但接近 2% 的目標。」