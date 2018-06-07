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歐洲央行將終結QE？ 歐債、美債殖利率同步攀升

鉅亨網2018/06/07 13:00
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歐洲央行 (ECB) 的首席經濟學家 Peter Praet 於 6 日表示，將在 6 月 14 日於拉脫維亞召開的會議中，討論 QE 退場的時間點。在 ECB 可能轉向鷹派作風下，義大利公債與美債殖利率走升，美元兌歐元則是下滑。

在歐元區面臨主權債危機後，歐洲央行開始實施量化寬鬆政策，目前預計將在 9 月之前，維持以每月 300 億歐元 (350 億美元) 的額度購買歐洲各國主權債。Praet 表示，歐洲央行管理委員會將討論 QE 退場的措施。

Praet 週三指出：「信號顯示，通膨正朝著我們的目標方向改善，而且歐元區經濟潛在的力量正在影響工資，這些都支持我們的信念，通膨將在中期達到低於但接近 2% 的目標。

在 Praet 發表歐洲央行將討論退出購債計畫後，歐元區各國的主權債皆受影響，10 年法國國債和德債殖利率分別上漲 10 個基點至 0.8% 與 0.46%。

義大利債遭拋售情況最為嚴重，10 年期義大利債殖利率在 6 日上漲 15 個基點至 2.907%，2 年期義大利債殖利率則大升 32 個基點至 1.348%。

10年期義大利國債殖利率走勢
10 年期義大利國債殖利率走勢

美債亦受影響遭拋售，10 年期美債殖利率上漲近 4 個基點至 2.9717%，債券殖利率與價格呈反向走勢。

10年期美債殖利率走勢
10 年期美債殖利率走勢

金融公司 Raymond James 的固定收益資本市場負責人指出，過去歐洲央行對於 QE 退場的決策都較為模糊，但這次他們指出將討論停止購債計畫，為重要一步，但由於歐洲的通膨尚未達到目標，他認為從減少購債額度到完全退出 QE，還需要一段時間。

股市方面，義大利銀行為義債主要持有者，儘管早盤承受壓力，但隨後反彈，推動義大利 FTSE MIB 指數收盤小漲 57.44 點至 21807.59 點。STOXX 銀行指數則一度接近 18 個月以來的低點，但隨後反彈上漲 1.05% 至 112.45 點。

FTSE MIB指數走勢
FTSE MIB 指數走勢
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