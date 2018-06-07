帶93歲父到瑞士安樂死　英女恐面臨牢獄「我們不後悔」

台灣資深體育主播傅達仁因癌症末期飽受病痛折磨，決定至瑞士一家協助自殺的組織「 Dignitas 」尋求安樂死，喚起台灣正視安樂死議題。而英國一名 66 歲女子荷姆斯（ Sandra Holmes ），去( 2017 )年 10 月也帶著高齡 93 的父親至瑞士進行安樂死，協助父親完成願望、脫離病痛，並在父親死後呼籲英國改變法律盼安樂死合法，但現在卻遭當局調查，面臨坐牢可能。



▲英國 66 歲女子荷姆斯（ Sandra Holmes ）應父親要求，與兒子一同帶高齡 93 歲父親至瑞士進行安樂死。（圖／翻攝自英國《太陽報》）

荷姆斯說，過去曾參與過戰爭的父親，自 2011 年妻子過世後，身體健康每況愈下，不但得裝導尿管、耳聾戴助聽器，更在去年失去腸子功能。加上被診斷出患有帕金森氏症，後又因眼睛病變失明，種種情形讓父親長期受到病痛折磨，有了想結束生命的念頭。

荷姆斯得知父親想法後，與兒子陪著父親前往瑞士，並在安樂死執行前陪父親遊玩 5 天，期間曾多次詢問父親是否要反悔、替父親訂了回英國的機票。最後，父親在兩人陪同下喝下混有毒藥粉的水，並在 15 分鐘後離開人世。

父親死後，荷姆斯將此事公諸於世，希望英國也能推動安樂死合法，但據英國《 BBC 》報導，此舉讓荷姆斯及兒子遭到調查，針對兩人「協助死亡」進行評估，目前此案已由警方交由皇家檢察院（ CPS ）審理。對此，荷姆斯也表示，正在等待是否會面臨刑事指控，已做好入獄準備，而史考特對於幫助爺爺安樂死也說：「我們給了他所想要的，所以我們絕對不會為此後悔」。