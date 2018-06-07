去年退休公教警減少 銓敘部研判與年改有關

教育人員去年度退休5621人，近10年退休人數以98年4317人最低、105年6728人最高。警察人員去年退休1384人，近10年退休人數以97年832人最低、104年3238人最高。軍職人員去年1萬741人退伍，近10年退伍人數以98年4862人最低、102年1萬7078人最高。

銓敘部上午在考試院會報告「近10年來公、教、警、軍人員退休（伍）資料統計及分析」指出，公務人員民國106年度退休6915人，近10年退休人數以97年6388人最低、104年1萬1803人最高。

（中央社記者謝佳珍台北7日電）銓敘部今天說，去年公、教、警退休人數均較過去明顯減少，預判與去年公布年金改革方案有關；公務員平均退休年齡逐步提高，去年達56.99歲，與實施延後月退休金起支年齡有關。

銓敘部表示，近10年當中，106年度公、教、警人員退休人數均較過去年度明顯減少，預判與106年公教人員年金改革方案已公布，相關退休所得調降措施已確定，部分公、教、警人員衡酌現職待遇與未來退休所得差距，以致降低自願退休意願。

銓敘部分析，近10年公、警人員退休人數的變動情形，與公務人員自100年1月1日實施月退休金起支年齡延後，以及政府自102年起推動公務人員年金改革等原因有關，其中104年度人數明顯增加，則是危勞職務自願退休的月退休金起支年齡指標數過渡期間於104年12月31日屆滿，導致退休人數遽增。

退休年齡方面，銓敘部報告指出，公務人員整體平均退休年齡自97年至104年都維持在55歲左右；自100年起逐步提高，105年為56.61歲、106年為56.99歲，已超過56歲，主要是100年1月1日起實施公務人員月退休金起支年齡延後方案，逐步發揮延後退休年齡效果。

教育人員迄今因尚未實施月退休金起支年齡延後方案，所以近10年來平均退休年齡維持在54歲上下，相較公務人員平均退休年齡沒有提升趨勢。

警察人員近10年來平均退休年齡較整體公務人員退休平均年齡低，去年為51.81歲，主要是多數基層警察人員都列為「危勞職務」，自願退休年齡為50歲。

軍職人員近10年來的平均退伍年齡為29至36歲間，主要是在分階限齡（役）的退伍制度下，退伍人員多為校級以下人員。（編輯：黃國倫）1070607